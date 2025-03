Al-Nassr heeft dit seizoen niet de gewenste resultaten behaald. De Saudische club, waar Cristiano Ronaldo speelt, staat momenteel vierde in de competitie en heeft een achterstand van tien punten op de koploper. Hierdoor lijkt de titel buiten bereik. Op X uiten fans hun frustratie, vooral over de nieuwe aanwinst Jhon Durán. Maar volgens voormalig Al-Nassr-speler Anderson Talisca is die kritiek onterecht.

De Colombiaanse spits Durán kwam deze zomer over van Aston Villa voor een fors bedrag van 77 miljoen euro. In zes wedstrijden voor Al-Nassr wist hij al vier keer te scoren.

Ondanks zijn sterke start, slinken de titelkansen. Van de vier wedstrijden waarin Durán speelde, won Al-Nassr er slechts twee. Het meest recente verlies, 2-1 tegen Al-Orobah op 28 februari, zorgde ervoor dat sommige fans hun onvrede uitten. Ze twijfelen of hij wel past bij de club.

Anderson Talisca is het daar niet mee eens. De Braziliaan speelde van 2021 tot begin dit jaar bij Al-Nassr, maar moest vertrekken om ruimte te maken in het budget voor Durán. In 110 wedstrijden scoorde hij 77 keer. Sinds januari speelt hij voor Fenerbahçe onder José Mourinho.

"Durán is een goede speler en zal veel betekenen voor deze club," zegt Talisca tegen een fanaccount van Al-Nassr. "Jullie zoeken altijd een schuldige voor de nederlagen, maar kijken niet naar het echte probleem."

"Stop met je zo gedragen," voegt hij toe. "Jullie weten waar het probleem ligt, maar durven het niet uit te spreken." Hiermee lijkt hij te hinten op Cristiano Ronaldo, die in zijn laatste vier wedstrijden slechts één keer scoorde.

Hoewel Talisca Ronaldo niet direct noemt, leggen veel mensen de link met de Portugese sterspeler en vormen hun eigen mening over zijn prestaties.