Cristiano Ronaldo is met twee goals van grote waarde voor Al-Nassr in Champions League

Cristiano Ronaldo was maandag weer van grote waarde voor Al-Nassr. De Portugese superster was twee keer trefzeker tegen het Qatarese Al-Gharafa, in een duel om de AFC Champions League. De eindstand in Doha was 1-3 voor Al-Nassr.

Ronaldo lijkt nog altijd te hopen dat hij de magische grens van 1000 officiële doelpunten tijdens zijn profcarrière kan bereiken. Maandagavond maakte hij in ieder geval nummer 912 én 913.

Zijn eerste goal viel vlak na rust: Ronaldo kopte een voorzet van Sultan Al-Ghannam binnen en tekende zo voor de 0-1. De 0-3 maakte hij door de bal na een kapbeweging in de verre hoek te krullen.

Tussendoor had Ângelo Gabriel voor de 0-2 gezorgd, na een goede combinatie met Otávio. Nadat Ronaldo al was gewisseld deed Joselu een kwartier voor tijd nog iets terug uit de rebound: 1-3. Al-Gharafa eindigde het duel overigens met tien man, na de tweede gele kaart voor Seydou Sano.

Al-Nassr staat door de zege tweede in Groep B van de Aziatische Champions League. Al-Gharafa staat in diezelfde groep zevende. De uiteindelijke nummers één tot en met acht plaatsen zich voor de volgende ronde.