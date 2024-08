Cristian Willaert reageert op sneer van Owen Wijndal na foutieve berichtgeving

ESPN-verslaggever Cristian Willaert heeft in de podcast Tekengeld sportief gereageerd op de ‘sneer’ die Ajax-linksback Owen Wijndal onlangs aan hem uitdeelde. De journalist geeft daarmee toe ernaast te hebben gezeten met zijn berichtgeving over de bannelingen van Ajax.

Twee weken geleden meldde Willaert stellig dat Benjamin Tahirovic, Silvano Vos, Borna Sosa en Owen Wijndal weigerden mee te trainen met Jong Ajax. “Ik lees overal dat ze zijn teruggezet naar het tweede, maar ik hoorde juist dat deze jongens niet met het tweede mee willen trainen en apart trainen op De Toekomst."

Uit foto’s die Vos en Wijndal diezelfde dag nog deelden via Instagram bleek dat het viertal bannelingen zich zeker niet te groot voelt om te trainen met het beloftenelftal. Wijndal besloot Willaert zelfs te taggen op het platform.

Vos deelde een foto waarop hij 'slapend' te zien was. Wijndal, Naci Ünüvar, Tahirovic en Sosa waren te zien met een brede lach op hun gezicht, vermoedelijk na een partijspel. Wijndal deelde dezelfde foto en plaatste daarbij een emoji met een vinger voor de mond, vermoedelijk om Willaert tot stilte te manen.

Sosa is inmiddels op huurbasis vertrokken naar Torino, dat een optie tot koop heeft bedongen in het huurcontract met Ajax. Wijndal, Vos, Tahirovic en Ünüvar zijn nog altijd op zoek naar een nieuwe club.

Reactie Willaert

Maandag schuift Willaert voor het eerst weer aan in de dagelijkse podcast. Presentator Yordi Yamali kan het niet laten te beginnen over de reactie van Wijndal op zijn berichtgeving. “We komen aan de beurt. Als het niet voor honderd procent klopt, maar voor negentig procent, dan ga je over de knie bij de heren.”

“Maar goed, we moeten sportief zijn”, gaat Willaert verder. “Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.” De journalist ontving via X veel kritiek van supporters van Ajax na zijn onjuiste berichtgeving.