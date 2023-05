Crisis in Leeds: Summerville en teamgenoten gaan viraal en bieden excuses aan

Maandag, 1 mei 2023 om 18:55 • Wessel Antes • Laatste update: 19:00

Leeds United bevindt zich in een noodlijdende situatie. De nummer zestien van de Premier League verloor zondagmiddag met 4-1 bij AFC Bournemouth, terwijl het elftal van manager Javi Gracia in de laatste vier speelronden een loodzwaar programma tegemoet gaat. Toch gaat het in Leeds sinds zondag maar over één ding: het gedrag van de selectiespelers. Een pijnlijke video veroorzaakte deze commotie, waarna the Peacocks zich maandag genoodzaakt voelden om met een statement te komen.

Een video op het Twitteraccount van SPORTbible ging zondag viraal. Op het fragment is te zien dat de selectie van Leeds zonder blikken of blozen langs een groepje met fans loopt. Ook Nederlanders Pascal Struijk en Crysencio Summerville komen in de video voor. Laatstgenoemde wordt door een jonge Leeds-fan hevig toegezwaaid, maar is zelf vooral met zijn telefoon bezig. Struijk loopt vervolgens met een snelle wandelpas door richting de spelersbus.

Leeds United’s players ignoring their fans as they left the hotel this morning. A club that’s troubled on and off the pitch. pic.twitter.com/ExAqo3Je9B — SPORTbible (@sportbible) April 30, 2023

Leeds, dat bekendstaat als een echte Engelse volksclub, voelt zich maandag genoodzaakt om met een reactie te komen. “Er zijn geen woorden voor de manier waarop een jonge fan met een Leeds-shirt niet meer liefde krijgt van de selectie. Er is geen excuus voor het negeren van fans. We zouden het op prijs stellen als de ouders van de jongen op de video zich bij ons zouden melden”, valt te lezen op de clubwebsite. De vader van de jonge fan, John Wale, heeft inmiddels gereageerd.

In gesprek met de Yorkshire Evening Post blijkt dat Wale de commotie op het internet overdreven vindt. Blijkbaar heeft zijn zoon Dylan toch aandacht gekregen van een aantal spelers. “Dylan heeft een geweldige dag gehad. Luke Ayling gaf hem een boks, Javi Gracia had aandacht voor hem en van Brenden Aaronson kreeg hij een handtekening. De beelden laten alleen spelers zien die Dylan negeren. We vinden het niet fijn dat hier nu ophef over is ontstaan.” Een excuus vindt Wale overbodig. “Waarom moeten ze sorry zeggen? Ze zijn gefocust op de wedstrijd en er wordt altijd maar verwacht dat je je beste beentje voor zet. Iedereen maakt fouten.”

Degradatiespook op Elland Road

Leeds lijkt hard op weg naar de Championship. Momenteel begeeft het elftal van Gracia zich op een ‘veilige’ zestiende plek, maar dat kan maandagavond alweer anders zijn. Om 21.00 uur komt nummer achttien Leicester City in actie tegen nummer negentien Everton. De winnaar van deze degradatiekraker gaat direct over Leeds heen. The Peacocks zelf hebben nog vier loodzware competitiewedstrijden op het programma staan tegen Manchester City (uit), Newcastle United (thuis), West Ham United (uit) en Tottenham Hotspur (thuis). Diverse Engelse media schrijven dat de positie van Gracia hevig onder druk staat.