Crisis bij Besiktas leidt tot bizar scenario: 5 spelers per direct op non-actief

Besiktas heeft vijf spelers per direct uit de selectie gezet, zo meldt de club maandag via de officiële kanalen. Het gaat om Eric Bailly, Vincent Aboubakar, Valentin Rosier en Rachid Ghezzal en Jean Onana. De reden voor de straf van het vijftal is ‘aanhoudende slechte prestaties’.

“Vijf spelers zijn uit de selectie gezet”, zo klinkt het statement op de website van Besiktas. “Afdelingscoördinator Samet Aybaba meldt dat Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal en Jean Onana eruit zijn gezet vanwege slechte prestaties en onenigheid binnen het team. Ons werk aan de nieuwe personeelsstructuur gaat verder.”

De druppel was het verloren duel met Fenerbahçe van afgelopen zaterdag. De Gele Kanaries waren met 1-3 te sterk voor Besiktas. Edin Dzeko bezorgde de gasten al een snelle voorsprong, waarna Alex Oxlade-Chamberlain voor de gelijkmaker zorgde. Dusan Tadic benutte én miste een strafschop na rust, waarna Sebastian Szymanski het duel in blessuretijd in het slot gooide.

Door de zege kwam Fenerbahçe weer in punten (40) gelijk met Galatasaray, terwijl de Zwarte Adelaars met 26 punten en een vijfde plaats ver achterlopen. Er kan gesproken worden van een crisis bij Besikas, want het is al enige tijd onrustig binnen de club.

Op 11 november kwam er ook plotseling een eind aan het dienstverband van Burak Yilmaz bij Besiktas. De oud-aanvaller was op 10 oktober aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, maar hij hield het dus niet langer vol dan een maand. Over de exacte reden werd niets bekendgemaakt.

"Op zijn verzoek hebben we afscheid genomen van Burak Yilmaz", viel te lezen op de website van Besiktas. "Wij bedanken hem voor zijn inspanningen en wensen hem veel succes in zijn toekomstige carrière." Op dit moment staat Riza Çalimbay aan het roer bij het eerste elftal.

Yilmaz nam een maand geleden het stokje tijdelijk over van Senol Günes, die vertrok. De voormalig speler van Fortuna Sittard beëindigde zijn spelersloopbaan in juni en ging bij de zestienvoudig landskampioen van Turkije voor zijn eerste klus als hoofdtrainer.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Fenerbahçe 15 13 1 1 29 40 2 Galatasaray 15 13 1 1 22 40 3 Kayserispor 15 8 5 2 7 29 4 Trabzonspor 15 8 2 5 8 26 5 Besiktas 15 8 2 5 3 26 6 Adana Demirspor 15 6 5 4 8 23 7 Antalyaspor 15 6 5 4 5 23 8 Kasımpaşa 15 6 3 6 -4 21 9 Rizespor 14 6 3 5 -5 21 10 Hatayspor 15 4 6 5 2 18 11 Fatih Karagümrük 15 4 5 6 4 17 12 Ankaragücü 14 4 5 5 0 17 13 Medipol Basaksehir 15 4 3 8 -5 15 14 Sivasspor 14 3 6 5 -7 15 15 Gaziantep FK 15 5 0 10 -10 15 16 Konyaspor 14 3 5 6 -5 14 17 Samsunspor 15 4 2 9 -8 14 18 Alanyaspor 15 3 5 7 -11 14 19 Pendikspor 15 3 4 8 -17 13 20 İstanbulspor 15 2 2 11 -16 8

