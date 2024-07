Couhaib Driouech maakt eerste goal voor PSV, dat tweede oefenduel wel verliest van Paderborn

PSV heeft het tweede oefenduel met SC Paderborn 07 zaterdag verloren. Een wedstrijd die opnieuw 75 minuten duurde kende een 2-1 eindstand. Couhaib Driouech opende de score, waarna Adriano Grimaldi de stand met twee goals omdraaide. Eerder op de middag was PSV in een eerste duel nog met 1-2 te sterk voor Paderborn.

Om alle selectiespelers genoeg speeltijd te geven, werden er twee oefenwedstrijden achter elkaar gespeeld door Paderborn en PSV. De eerste werd gewonnen door doelpunten van Luuk de Jong en Guus Til, waarna Sebastian Klaas nog voor de tegentreffer zorgde.

PSV begon het tweede duel met een aantal jonge spelers in de basis, zoals Fabian Merién (15 jaar), Michael Bresser (17 jaar), Matteo Dams (20 jaar) en Isaac Babadi (19 jaar). Ook spelers als Malik Tillman, Johan Bakayoko en de van Excelsior overgekomen Driouech mochten het vanaf de eerste minuut laten zien. Bij Paderborn stond voormalig Vitesse-doelman Markus Schubert onder de lat.

Na een half uur kwam PSV op een 0-1 voorsprong. Ricardo Pepi werd diep gestuurd, legde breed op Driouech en laatstgenoemde tekende vervolgens voor zijn eerste treffer in Eindhovense dienst.

Beide ploegen kregen vervolgens mogelijkheden op de tweede goal van de wedstrijd. Zo werd een inzet van Bakayoko voor de lijn weggehaald en belandde een poging van Paderborn in het zijnet.

Waar PSV in de eerste wedstrijd tegen Paderborn al Mauro Júnior geblesseerd uit zag vallen, volgden in het tweede duel twee nieuwe tegenvallers: linksback Fredrik Oppegård kon niet verder na een harde overtreding, en ook Bresser moest de strijd voortijdig staken.

Na de rust kwam Paderborn op gelijke hoogte. Richard Ledezma verspeelde de bal zomaar op het middenveld, waarna Grimaldi fraai en doeltreffend uithaalde: 1-1. En daar bleef het niet bij, want in de zestigste minuut scoorde Grimaldi opnieuw. De aanvaller kreeg alle tijd en ruimte om vanaf een meter of vijftien raak te schieten: 2-1. Dat was ook de eindstand.

