Protest burgemeester haalt niets uit: Greenwoord verlaat Manchester United voor Olympique Marseille

Mason Greenwood is officieel speler van Olympique Marseille. De Fransen betalen volgens Fabrizio Romano een vaste som van 26 miljoen euro aan Manchester United, dat nog eens 5 miljoen aan bonussen kan verdienen en tevens een doorverkooppercentage van vijftig procent heeft bedongen.

De onderhandelingen tussen Marseille en Manchester United verliepen al enige tijd voorspoedig, waardoor het de vraag was wanneer de transfer van de Engelsman officieel beklonken zou zijn. Dat is nu dus het geval: Greenwood tekent voor vijf jaar in Stade Vélodrome.

Dinsdag werd al bekend dat Greenwoord een akkoord had bereikt met Marseille. De aanvaller bloeide vorig seizoen op bij Getafe. Met 8 treffers en 6 assists in LaLiga had de 22-jarige Greenwood een aanzienlijke bijdrage in de twaalfde plek van de club.

Greenwood keerde na zijn huurperiode in Spanje terug naar Manchester, waar hij ondanks een contract tot medio 2025 geen toekomst meer had. Dat had alles te maken met de vermeende mishandeling en verkrachting van zijn vriendin Harriet Robson. Inmiddels heeft Robson overigens alle aanklachten jegens Greenwood ingetrokken en is ze weer met hem samen.

Als het aan de burgemeester van Marseille had gelegen, was de controversiële transfer naar L'OM nooit doorgegaan. "Ik wil niet dat mijn club doordrenkt wordt met schaamte", sprak burgemeester Benoît Payan onlangs bij radiostation RMC. Payan verzocht clubpresident Pablo Longoria Greenwood niet te halen, maar dat blijkt nu tevergeefs. Een deel van de supporters van Marseille was eveneens tegen de komst van Greenwood.

Naast Marseille werden ook Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Napoli en Lazio in verband gebracht met de komst van Greenwood. Met name Lazio hoopte de laatste tijd te profiteren als de deal met Marseille toch nog zou klappen, maar de Italianen vissen achter het net.

Bij Marseille krijgt Greenwood te maken met Roberto De Zerbi als hoofdtrainer. De Italiaan die wordt geroemd om zijn speelstijl vertrok deze ondanks een doorlopend contract bij Brighton & Hove Albion. De verwachting was dat hij kon tekenen bij een topclub, maar niks bleek minder waar toen De Zerbi in zee ging met Marseille.