Contractverlenging lonkt voor PSV'er na zeer succesvolle verhuurperiode

Zaterdag, 27 mei 2023 om 13:24 • Sam Vreeswijk

PSV wil het medio 2024 aflopende contract van Shurandy Sambo verlengen. Dat meldt Voetbal International zaterdag. De 21-jarige rechtsback wordt dit seizoen verhuurd aan Sparta Rotterdam. Daar maakt hij indruk, waardoor de club uit Eindhoven nu in gesprek is met zijn management om zijn verbintenis met twee jaar te verlengen.

Sparta heeft de optie om Sambo na dit seizoen definitief vast te leggen, maar PSV kan die optie juist weer annuleren. Dat laatste lijkt dus te gaan gebeuren. Sambo, die in en om Eindhoven te boek staat als groot talent, verlengde in april vorig jaar zijn contract bij PSV al met twee jaar, tot medio 2024. Toch was er vervolgens weinig zicht op speeltijd, daar trainer Ruud van Nistelrooij destijds de voorkeur gaf aan Ki-Jana Hoever en Phillipp Mwene als rechtsback. Uiteindelijk speelden vooral Jordan Teze en Mwene dit seizoen op die positie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sambo debuteerde in het seizoen 2020/21 in het eerste elftal van PSV tegen FC Utrecht (1-1). Een kwartier voor tijd viel de rechtsback in voor Armando Obispo. De teller bleef sindsdien steken op dat ene duel in de hoofdmacht van de Eindhovenaren, aangezien Sambo in 2021 al vroeg in het seizoen voor de tweede keer in zijn carrière te maken kreeg met een kruisbandblessure.

Afgelopen zomer werd dus bekend dat hij werd verhuurd aan Sparta. Dat bleek een goede keuze: Sambo kwam dit seizoen tot dusver tot 31 officiële duels namens Sparta, waarin hij twee keer wist te scoren en één assist gaf. Zondag gaat de huurling met de Spangenaren nog op bezoek bij FC Groningen, om daarna in actie te komen in de play-offs voor Europees voetbal. Daarin wordt de eerste tegenstander FC Utrecht, zo is al bekend.