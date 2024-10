Conflict tussen FC Barcelona en Sergio Agüero aanstaande? Argentijn eist miljoenen van de club

Sergio Agüero beweert nog drie miljoen euro te moeten krijgen van FC Barcelona. Dat meldt The Athletic, op basis van een managementrapport dat naar leden van de Spaanse club is gestuurd. Agüero tekende in de zomer van 2021 bij Barcelona, maar moest enkele maanden later zijn carrière noodgedwongen beëindigen vanwege hartproblemen.

De voormalig aanvaller was 33 jaar toen hij in oktober 2021 in de thuiswedstrijd van Barcelona tegen Deportivo Alavés al liggend op het veld naar zijn borst en nek greep, waarbij hij ook last leek te hebben van ademhalingsproblemen. Na onderzoek in de kleedkamer door de medische staf van Barcelona werd besloten om Agüero naar het ziekenhuis te brengen.

Uiteindelijk werd ruim een maand later besloten dat het niet verantwoord was voor Agüero om nog door te gaan met zijn profcarrière. Daarmee kwam zijn dienstverband bij Barcelona, dat officieel nog tot medio 2023 liep, ook vroegtijdig ten einde.

Nu, enkele jaren later, zegt Agüero nog geld tegoed te hebben van Barcelona. Het gaat daarbij om drie miljoen euro volgens The Athletic, dat een managementrapport en een samenvatting van het boekjaar 2023/24 van Barcelona heeft ingezien. Dat document is deze week gestuurd naar de clubleden van Barça.

In het document staat dat Agüero juridische papieren heeft, waarin staat dat de club hem nog drie miljoen euro zou moeten betalen. Barcelona heeft nog niet gereageerd op die claim.

De Spaanse koploper is nog in afwachting van een reactie of instructies van een lokale rechtsbank, die arbeidsgeschillen behandelt. Een woordvoerder van Barcelona laat weten aan The Athletic dat hij niet meer kan zeggen dan wat in het managementrapport staat.

Behalve Barcelona en Manchester City kwam Agüero in zijn profcarrière ook uit voor Atlético Madrid en het Argentijnse Independiente. Daarnaast speelde hij 101 interlands voor Argentinië, waarin hij 41 keer scoorde.