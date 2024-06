Commentator Teun de Boer vanaf komend seizoen nog maar op één zender te horen

Teun de Boer is vanaf komend seizoen alleen nog maar te horen op ESPN. De 32-jarige commentator was al actief voor de sportzender, maar werkte ook voor RTL en Viaplay. Dat is nu voorbij: De Boer heeft een contract getekend bij ESPN, zo meldt Voetbal International.

“Ik teken bij ESPN om het simpele feit dat ESPN echt heel graag met mij wil werken en ik met hen. En natuurlijk omdat het een voorrecht is om iedere week bij de mooiste nationale wedstrijden te mogen zijn en mezelf als commentator, maar tegenwoordig ook als verslaggever en presentator verder te kunnen ontwikkelen”, vertelt De Boer tegenover VI.

De Boer was afgelopen seizoenen ook bij RTL te horen, tijdens wedstrijden van de Champions League. Vanaf komend seizoen heeft Ziggo Sport de uitzendrechten van het miljardenbal echter.

Behalve bij het voetbal was De Boer ook regelmatig te horen bij het darts. Eerst bij RTL, later bij Viaplay. Ook daar stopt hij mee, vertelt hij.

“Met meer uren voor ESPN is het één niet meer met het ander te combineren. RTL heeft geen uitzendrechten meer, dus daar kan ik sowieso ook niks meer voor doen. Het darts, dat ik ook jarenlang heb mogen doen voor RTL en Viaplay, ga ik per direct mee stoppen. Dat vind ik natuurlijk wel heel jammer, maar ik krijg er bij ESPN veel voor terug. En ik ben ervan overtuigd dat het geen definitief afscheid is, uitzendrechten schieten in tv-land per zoveel jaar alle kanten op.”

ESPN zendt al jarenlang de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie uit, en blijft dat ook de komende jaren doen. Op 9 augustus begint het nieuwe seizoen van beide competities.

De Boer is overigens niet de enige commentator die onlangs een contract bij ESPN heeft getekend. Ook Sjors Blaauw en Martijn van Zijtveld zijn nu definitief aan de sportzender verbonden.

