Commentator neemt tijdens duel sc Heerenveen - Feyenoord drastisch besluit op X

Sjors Blaauw heeft zondagmiddag in de rust van de wedstrijd sc Heerenveen - Feyenoord (2-3 uitslag) zijn account op X afgeschermd. De commentator van ESPN lijkt daarmee te reageren op de vele negatieve reacties die hij op het platform ontving over zijn verslag van het Eredivisie-duel.

Feyenoord-supporters klagen massaal over Blaauw, die in hun ogen te gekleurd verslag deed van de wedstrijd. "ESPN, voor alle fans, maar wel een Feyenoord-hater als commentator", zegt een van hen. "Doe even een keer wat anders, ESPN."

@ESPNnl heeft weer een andere commentator gevonden, gelukkig is de ook duidelijk anti-Feyenoord. Wat een zeikhoofd zeg. Gimenez moet een gele kaart krijgen en geschorst worden ??#Herfey — Feynman (@Feijnman) March 17, 2024

Blaauw was in de openingsfase kritisch op Santiago Gimenez. De spits van Feyenoord probeerde met een overduidelijke fopduik een penalty te versieren. "Hier had een gele kaart op zijn plaats geweest voor Gimenez", aldus de commentator. "Goed gezien van scheidsrechter Dennis Higler hoor."

Hoewel Gimenez absoluut niet geraakt werd door Sven van Beek en het duidelijk een schwalbe was, schiet het commentaar van Blaauw in het verkeerde keelgat bij Feyenoord-fans.

"ESPN heeft weer een andere commentator gevonden, gelukkig is deze ook duidelijk anti-Feyenoord. Wat een zeikhoofd zeg. 'Gimenez moet een gele kaart krijgen en geschorst worden'."

De andere tientallen reacties op X over Blaauw hebben een soortgelijke strekking. "Kunnen jullie deze Feyenoord-hater weghalen als commentator?", vraagt ene Michiel. "Iedereen weet welke voorkeur jullie allemaal hebben, en dat jullie favoriete clubje dit jaar geen reet voorstelt."

"Moet er dan 90 minuten lang Feyenoord gebasht worden? Ik betaal hiervoor hè."

Blaauw lijkt de ongekende storm van kritiek in de rust mee te hebben gekregen. Bij het begin van de tweede helft was zijn account op X niet meer toegankelijk voor het publiek.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties