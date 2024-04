Collega’s op trainingsveld Ajax zien zorgwekkende ontwikkeling bij Van ‘t Schip

Ajax moet na een reeks teleurstellende resultaten, met de historische 6-0 nederlaag bij Feyenoord als absoluut dieptepunt, vrezen voor een dramatische eindklassering in de Eredivisie. De Amsterdammers staan momenteel zesde, terwijl FC Utrecht en Go Ahead Eagles in de nek hijgen. Ajax dient inmiddels serieus rekening te houden met deelname aan de verafschuwde play-offs om Europees voetbal.

De vraag is of Van ‘t Schip en zijn selectie het tij nog kunnen keren. Zondag komt FC Twente op bezoek in de Johan Cruijff ArenA. Ajax kreeg tijdens de tweede seizoenshelft tik op tik en kan de wedstrijd tegen de Tukkers niet bepaald met veel vertrouwen tegemoet zien.

In de zeven topwedstrijden die het dit Eredivisie-seizoen speelde, pakte het slechts één punt en kreeg het liefst 23 tegendoelpunten.

De kans is groot dat de volledige technische staf uiteindelijk bij de hoofdmacht vertrekt. Van 't Schip gaat na dit seizoen een andere functie bij Ajax bekleden en het contract van zijn assistent Michael Valkanis wordt niet verlengd, Hedwiges Maduro is gevraagd om hoofdtrainer van Jong Ajax te worden en Richard Witschge weet inmiddels dat hij na zes jaar niet langer als assistent bij Ajax 1 verbonden zal zijn. De toekomst van Said Bakkati is nog ongewis. Het is nog niet bekend of, en zo ja, in welke rol de club met hem verder wil.

“Vijf kapiteins die het zinkende schip van de hoofdmacht zeker of waarschijnlijk verlaten, maar daarvoor nog vlot moeten zien te trekken”, schrijft Inan, die stelt dat het heilige vuur langzaam dooft. “Dat is voor collega's op het trainingsveld al iets langer zichtbaar. Spelers en stafleden horen Van 't Schip verbaal minder aanwezig zijn dan in zijn eerste maanden, toen hij Ajax vanuit de degradatiezone naar plek vijf stuwde.”

Van ‘t Schip had na de winterstop heel wat tegenslagen te verwerken. Zo kon hij in de persoon van Jordan Henderson slechts één ervaren nieuweling verwelkomen en zag vervolgens steunpilaren als Steven Bergwijn, Brian Brobbey en Steven Berghuis met uiteenlopende blessures wegvallen.

Dat de Raad van Commissarissen van Ajax vervolgens besloot om algemeen directeur Alex Kroes te schorsen zorgde voor nog meer onrust en inmiddels lijkt Ajax vast te lopen in de bestuurlijke chaos. De moed is Van 't Schip steeds meer in de schoenen gaan zakken. Inan zag dat afgelopen zondag in De Kuip al enigszins tot uiting komen. “Toen deed Van 't Schip voor rust aan de zijlijn nog vergeefse pogingen de schade in het hol van de leeuw te beperken, maar vrijwel de hele tweede helft keek hij lijdzaam toe vanaf de bank.”

