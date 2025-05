Cole Palmer scheldt live op tv na Chelsea - Liverpool; Sky Sports biedt direct excuses aan

Voor Cole Palmer smaakte de zege van Chelsea op Liverpool extra zoet. De sterspeler van the Blues tekende via een strafschop voor de 3-1 eindstand en daarmee maakte hij een einde aan een maandenlange doelpuntendroogte. Na afloop ging het interview van Palmer bij Sky Sports viraal in Engeland.

Palmer kwam voor deze zondag op 14 januari, thuis tegen AFC Bournemouth (2-2), voor het laatst tot scoren. Een maandenlange droogte volgde, met hier een daar een assist, maar een goal zat er tot zondag niet in. Na afloop gaf de smaakmaker een no-nonsense-interview met Sky Sports.

"Ik voelde me gewoon normaal", beantwoordde Palmer verslaggever Patrick Davison, die vroeg hoe hij zich voelde na zijn treffer. "Natuurlijk, shit happens, sorry voor mijn taalgebruik, maar het gebeurt."

Schelden op nationale (live-)televisie is in Engeland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nederland, streng verboden. "Ik heb drie maanden niet gescoord, maar het geeft me juist meer strijdlust en motivatie om meer te doen voor mezelf en voor het team."

"Sociale media zitten tegenwoordig vol met idioten, trolls en zo. Ik besteed daar geen aandacht aan. Ik heb vandaag gescoord en ik ben blij, maar het is er maar één en ik moet blijven verbeteren en proberen een hoger niveau te bereiken."

"Kansen krijgen en niet scoren... Dat voelt alsof je je teamgenoten in de steek laat. Ik heb het gevoel dat ik mentaal toch sterk ben. Vandaag voelde ik vertrouwen, ik probeerde dingen, in één keer passen, naar voren spelen", aldus Palmer, die daarna vooral vol lof was over teamgenoot Moisés Caicedo.

Na afloop van het interview schakelde Sky Sports terug naar de studio, waar presentatrice Kelly Cates direct met excuses kwam voor de woorden shit en idiot. "Cole Palmer heeft een Man van de Wedstrijd-waardige prestatie geleverd, maar we moeten ons nogmaals excuseren voor het gescheld", aldus Cates.