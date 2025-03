'Cody Gakpo is een fantastische speler, maar ik vind Igor Paixão beter'

Rob Jacobs, voormalig trainer van Feyenoord, zou Igor Paixão bij Liverpool willen zien. Dat zegt de Rotterdammer in gesprek met RTV Rijnmond. Jacobs vindt Paixão zelfs beter dan Oranje-international Cody Gakpo.

Als Jacobs moet kiezen tussen Gakpo en Paixão, dan gaat hij voor de Braziliaanse buitenspeler van Feyenoord. “Ik denk echt dat hij Liverpool sterker maakt. Arne Slot moet toch ook smullen van zijn ontwikkeling?”

“Gakpo is natuurlijk ook een fantastische speler en doet het goed bij Liverpool, maar ik vind Paixão beter. Het zou me niet verbazen als Liverpool zich gaat melden bij Feyenoord”, aldus Jacobs.

Jacobs krijgt de vraag wat Paixão moet opleveren. “Joh, 40 of 50 miljoen? Daar doen ze in Engeland niet moeilijk over!” Paixão ligt in De Kuip nog tot medio 2029 vast en is volgens Transfermarkt 17 miljoen euro waard.

Ook voormalig international Eljero Elia komt aan het woord. Hij denkt dat Feyenoord het ijzer moet smeden nu het heet is. “Als ze slim zijn, laten ze hem gaan. Ze kunnen nu de hoofdprijs vragen. Dit is zijn derde seizoen, toch? AC Milan meldde zich ook voor Santiago Giménez vanwege zijn goals in Europa. Dat gaat ook gebeuren met Paixão.”

Elia loopt minder hard van stapel dan Jacobs. Hij denkt dat een tussenstap verstandig is. “Clubs net onder de Europese top, die wél kunnen verrassen. Tottenham Hotspur, Napoli, dat soort teams.”

“Daar kan hij echt een verrassing worden. Hij moet niet te hoog mikken, anders verdwijnt hij misschien van het toneel”, besluit Elia.