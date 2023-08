Cody Gakpo en Virgil van Dijk scoren in doelpuntrijk duel met Bayern München

Woensdag, 2 augustus 2023 om 15:36

Bayern München heeft woensdag een oefenzege geboekt op Liverpool. In een doelpuntrijk duel in Singapore was de eindstand 3-4. Namens the Reds was zowel Cody Gakpo als Virgil van Dijk trefzeker. Ook Luis Díaz scoorde voor Liverpool, terwijl Serge Gnabry, Leroy Sané, Josip Stanisic en Frans Krätzig de doelpunten aan Duitse zijde voor hun rekening namen.

Aan de kant van de ploeg van manager Jürgen Klopp begonnen Van Dijk, die onlangs werd benoemd tot aanvoerder van Liverpool, en Gakpo allebei in de basis. De Nederlanders bij der Rekordmeister moesten het juist allemaal doen met een reserverol: Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui begonnen alle drie op de bank.

Al binnen twee minuten stond Liverpool op voorsprong. Gakpo ging een combinatie aan met Diogo Jota rond de middenlijn, kon vanaf aan de zijkant van het veld alleen op doelman Yann Sommer af, en rondde koelbloedig af: 1-0. Na een klein half uur verdubbelde Van Dijk de score, door een corner binnen te knikken. Bayern bracht de marge snel weer terug op één: aanwinst Kim Min-jae stuurde Gnabry weg, die Joël Matip uitkapte en scoorde. Nog voor rust stond het 2-2, nadat Gnabry de bal breed legde en Sané simpel binnen kon schuiven.

In de tweede helft gingen beide teams gewoon door met scoren. Eerst zette Díaz Liverpool nog op voorsprong, op aangeven van Mohamed Salah. Daarna keerde Bayern de boel om. Tien minuten voor tijd verzorgde Stanisic uit de rebound de 3-3, nadat Alisson Becker nog een kopbal van invaller De Ligt stopte. De twintigjarige Krätzig bepaalde de eindstand in de blessuretijd op schitterende wijze, door een lange bal van achteruit snoeihard uit de lucht te nemen: 3-4.