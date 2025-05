Clubs uit drie topcompetities azen op Feyenoord-aanvaller Igor Paixão; De Telegraaf weet precieze vraagprijs

Igor Paixão is hoogstwaarschijnlijk bezig aan zijn laatste maanden bij Feyenoord. De 24-jarige Braziliaan beleeft individueel gezien een droomseizoen en ziet dat in de zomer vermoedelijk beloond worden met een transfer. Clubs uit Spanje, Engeland en met name Italië kijken mee. In gesprek met De Telegraaf blikt Paixão kortstondigvooruit op een mogelijke transfer.

Al wil de buitenspeler er eigenlijk niet te veel mee bezig zijn. “Ik wil er ook nog helemaal niet aan denken.”

“Ik heb het hartstikke goed bij Feyenoord”, weet Paixão wat hij heeft. “Als het komt (een transfer, red.), dan komt het. Het is in de handen van God.”

Zijn hoofd is nu bij vooral één ding: het halen van een Champions League-ticket. “Het is zonde dat we dit seizoen niet meedoen om de titel. Ik hoop dat we volgend jaar om deze tijd wel om het kampioenschap vechten.”

Geen teksten voor een man die louter bezig is met het vinden van een nieuwe club voor volgend jaar. “Dankzij de supporters hier, zeg ik eerlijk, voelde ik me hier zo snel thuis. Het was nogal een overgang vanuit Brazilië.”

“Een andere taal, een totaal ander klimaat. Maar die gasten op de tribune gaven mij zo'n warm welkom. Die wil ik echt elke week terugbetalen met een grote smile en met goals. Datzelfde geldt trouwens voor de mensen bij de club. Iedereen is goed voor me.”

Volgens De Telegraaf moet Paixão overigens minimaal 35 miljoen in het Feyenoord-laatje brengen. “Hij is vooral bekeken door tal van Italiaanse clubs, maar hij geniet ook belangstelling uit Spanje en Engeland.”