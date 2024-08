Clubloze Memphis Depay getipt: ‘Daar zou hij er zomaar eens 20 kunnen maken’

Hans Kraay junior denkt dat het tijd is voor Memphis Depay om terug te keren in de Eredivisie. Dat laat de analist van ESPN weten tijdens Voetbal op Vrijdag. Volgens hem zou Memphis er goed aan doen om voor een sportieve keuze te gaan boven een financiële.

Koeman maakte vrijdagmiddag zijn voorselectie van het Nederlands elftal bekend voor de Nations League-wedstrijden in september tegen Bosnië & Herzegovina en Duitsland. Daarin had de keuzeheer geen plaats voor Depay, die nog altijd op zoek is naar een nieuwe club nadat zijn contract bij Atlético Madrid niet werd verlengd.

Kraay junior krijgt de vraag of hij het een opvallende keuze vindt van Koeman. “Nee, eigenlijk niet”, reageert hij. “Depay heeft nog geen club en hij wacht waarschijnlijk dus nog op een grote club met een groot salaris. Ik zou het niet gek vinden als hij kiest voor een topclub in Nederland”, oppert hij vervolgens.

“En dan bedoel ik Ajax, Feyenoord of PSV. Hij is toch wel redelijk gevuld en op het niveau van de Eredivisie, een paradijs voor aanvallers, kan je er nog wel eens twintig maken.” Presentator Toine van Peperstraten suggereert dat er dan nog maar één club overblijft voor Memphis.

“Jij zegt dus eigenlijk indirect Feyenoord, want PSV zit vol en Ajax heeft heel weinig geld”, aldus Van Peperstraten. Kraay junior denkt dat het best een reële optie is voor Memphis. “Je hoeft toch niet altijd nog meer te hebben, als je al zoveel hebt. Je kan toch ook een keer een sportieve stap maken”, doelt hij op het salaris dat Memphis zou moeten inleveren als hij in Nederland aan de slag wil.

Beide heren denken toch dat Memphis het niet gaat doen en zal kiezen voor een financieel betere optie. “Hij schijnt nu in Turkije bezig te zijn", aldus Kraay junior. “Financieel wordt je daar wel gelukkig, maar ik denk niet dat hij er daar meer dan tien maakt.” Naar verluidt zou Memphis in gesprek zijn met Galatasaray.

Koeman laat de deur voor Memphis bij het Nederlands elftal overigens nog wel op een kier staan. Wanneer de spits een nieuwe club heeft, zou het zomaar eens zo kunnen zijn dat hij weer wordt opgeroepen. “Dat is ook niet zo gek, want hij is nog geen 41”, vindt Kraay junior.

