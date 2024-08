Clubicoon Bram van Polen stopt met traineeship bij PEC Zwolle na conflict

Bram van Polen is gestopt met zijn traineeship bij PEC Zwolle. Het clubicoon besloot na afgelopen seizoen zijn spelersloopbaan te beëindigen, waarna hij via een ontwikkelingsprogramma alsnog aan de club in een nieuwe rol verbonden zou blijven. Na onenigheid tussen beide partijen is er gezamenlijk besloten om dit niet voort te zetten.

“Beste supporter, na 17 seizoenen als voetballer van onze club ben ik, na het geweldige afscheid tegen FC Twente, deze zomer in een nieuwe rol begonnen”, schrijft Van Polen in een brief aan de supporters op de clubsite. “Samen met de club bedachten we een ontwikkelprogramma, waarin de inhoud al snel stond. Vandaag hebben PEC en ik in goed overleg besloten om dit niet voort te zetten.”

“Zoals jullie weten doe ik dingen op gevoel. Het is een persoonlijke keuze, één die echt vanuit mijn gevoel komt. Ondanks mijn enthousiasme bij de start, werd dat in de afgelopen periode minder. Ik verwijt niemand hier iets in, soms lopen dingen nou eenmaal anders dan je vooraf in je hoofd hebt.”

Van Polen liet vorige week weten zich niet meer gewenst te voelen bij PEC en dat hij het met de club niet eens kon worden over een transitievergoeding. Dit herhaalt de oud-prof in de brief. “Zoals jullie ook weten was er over één juridisch punt een verschil van inzicht.”

“Daarin hebben we in de afgelopen periode soms langs elkaar heen gecommuniceerd, waarin ook zeker mezelf het een en ander is te verwijten. Het geld is in deze nooit leidend geweest, ik maak keuzes altijd op gevoel. Ik ben blij dat de club en ik dit nu samen hebben opgelost.”

Als afsluiting schrijft Van Polen dat PEC Zwolle desondanks altijd zijn club blijft. “Met de club heb ik afgesproken dat ik in een adviserende rol aan de club verbonden blijf. Ik hoop en vertrouw erop dat jullie, net als ik, de club blijven steunen.”

Wel een transitievergoeding

Tijmen van Wissing, journalist van RTV Oost Sport, wist woensdagmiddag al te melden dat Van Polen zijn traineeship zou staken. “Hij gaat formeel uit dienst en krijgt - koddig genoeg - een transitievergoeding mee. De visies op dit alles liggen ver uiteen. Ze zijn het wel eens over dat hij adviseur blijft bij PEC Zwolle en een traject blijft in de toekomst mogelijk”, schreef Van Wissing op X.