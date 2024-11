Club wil titelaspiraties kracht bijzetten en gaat zich in januari melden voor Xavi Simons

RB Leipzig heeft torenhoge ambities. Die Roten Bullen plannen volgens BILD een 'frontale aanval' op de Duitse landstitel en willen bovendien ver komen in de Champions League. Oftewel: op termijn wil Leipzig meedoen om de prijzen. Om dat streven kracht bij te zetten moeten de sterkhouders uit de huidige selectie zoveel als mogelijk behouden blijven voor de club. Het langer strikken van Xavi Simons (21), een van de smaakmakers in de Red Bull Arena, is daarbij een van de lastigste operaties.

De international van het Nederlands elftal komt namelijk slechts op huurbasis uit voor Leipzig en is eigenlijk eigendom van Paris Saint-Germain. In principe keert Simons aan het einde van het seizoen terug naar Parijs.

Leipzig hoopt echter geen afscheid te moeten nemen voor de creatieveling die dit seizoen voor het tweede jaar op rij gehuurd wordt. De huidige nummer twee van de Bundesliga wil Simons definitief overnemen van PSG, maar zal in dat geval een flinke graai in de portemonnee moeten doen.

De Parijzenaren verlangen namelijk een bedrag van tachtig miljoen euro om Simons van de hand te doen. Volgens BILD is Leipzig niet bereid direct een dergelijke smak geld neer te leggen en hoopt het PSG te overtuigen met een transfersom van tussen de vijftig en zestig miljoen euro, plus een hoog doorverkooppercentage.

Concrete onderhandelingen over een definitieve transfer van Simons zullen aanstaande januari van start gaan, zo is de verwachting. De Oranje-international zelf staat naar verluidt open voor een langer verblijf in Leipzig.

De laatste weken ontbrak Simons met een enkelblessure, die hij opliep in het verloren Champions League-treffen met Liverpool (0-1). Om die reden is hij ook niet opgenomen in de selectie van Ronald Koeman voor de aanstaande Nations League-duels van Nederland. Tijdens de laatste interlandperiode verscheen Simons nog in beide wedstrijden aan de aftrap.

De aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten ligt tot de zomer van 2027 vast bij PSG.