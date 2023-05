Club heeft eindelijk beet en stelt trainer ‘die weet wat prijzen pakken is’ aan

Donderdag, 25 mei 2023 om 17:10 • Noel Korteweg

Ronny Deila is met ingang van het nieuwe seizoen de trainer van Club Brugge, zo maken de Belgen bekend via de officiële kanalen. De 47-jarige oefenmeester is de opvolger van Scott Parker, die begin maart zijn congé kreeg. Deila komt over van Standard Luik en neemt zijn assistent Efraín Juárez mee. “Met Deila haalt Club een trainer binnen die weet wat prijzen pakken is”, aldus de Belgen.

Assistent-trainer Rik De Mil stond tijdelijk voor de groep na het vertrek van Parker en kan aanblijven als rechterhand van Deila. De Belg ‘beslist in de komende weken over zijn toekomst’, aldus Club in een persbericht. Keeperstrainer Wouter Biebauw, video-analist Matthias Bernaert en physical coaches Eddie Rob en Carl Vandenbussche blijven in ieder geval onderdeel van de technische staf van Club. Nicky Hayen en Steve Colpaert keren zoals eerder al afgesproken terug naar Club NXT, het hoogste jeugdteam van de Belgen.

Deila werd afgelopen zomer aangesteld bij Luik, nadat hij de tweeënhalf jaar daarvoor indruk had gemaakt bij New York City FC in de MLS en daar de landstitel had gewonnen. De Noorse trainer stond tussen 2014 en 2016 aan het roer bij Celtic, waar hij twee keer landskampioen werd en één keer de beker pakte. Deila begon zijn trainerscarrière in zijn thuisland bij Stromsgodset IF. Met die club won hij eveneens de landstitel en de beker.

Met de aanstelling van Deila komt er een einde aan een lange zoektocht van Club naar een nieuwe trainer. Parker werd na de ontluisterende nederlaag op bezoek bij Benfica (5-1) in de Champions League ontslagen en nog diezelfde avond werd bekend dat Alfred Schreuder de voornaamste kandidaat was om de Engelsman op te volgen. Een dag later ging er echter een streep door de naam van Schreuder. “Die wilde enkele maanden geleden trouwens heel graag terugkomen", blikte algemeen directeur Vincent Mannaert in april terug. "Bart (Verhaeghe, president van Club, red.) en ik waren klaar om een terugkeer in detail te bespreken, maar Schreuder kwam aanzetten met voorwaarden die meteen de deur dichtdeden.”