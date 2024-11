CL-winnaar voorspelt sombere tijden voor Zirkzee na aanstelling Amorim bij Manchester United

Rúben Amorim is van mening dat Joshua Zirkzee nog lang niet zijn plafond heeft bereikt bij Manchester United. In de Engelse media klinken zelfs geluiden dat er voor de jonge aanvaller (23) geen toekomst is op Old Trafford, ondanks het feit dat Zirkzee pas enkele maanden in dienst is van de grootmacht uit Manchester.

Zirkzee viel tegen Ipswich Town (1-1) na 68 minuten spelen in. De Nederlander kreeg vlak voor zijn invalbeurt de nodige instructies mee van Amorim, maar desondanks wist de zomeraankoop in de slotfase niet het verschil te maken voor the Red Devils.

''Het is iets dat ons zorgen baart'', zo zei Amorim na afloop bij Sky Sports. ''We bevonden ons in de slotfase. Dan moet Joshua begrijpen dat hij het strafschopgebied in moet duiken om de voorzetten af te ronden.''

''Ik krijg daardoor het gevoel dat we op bepaalde momenten dingen doen die niet logisch zijn. En daar moeten we aan werken'', gaf de opvolger van de ontslagen Erik ten Hag na zijn vuurdoop als manager van Manchester United mee aan zijn spelersgroep.

Hargreaves

Analist Owen Hargreaves, die enkele jaren voor Manchester United uitkwam en diverse landstitels en de Champions League veroverde, denkt dat Amorim niet veel vertrouwen heeft in Zirkzee. De voormalig middenvelder ziet in de Oranje-international dan ook geen basisklant bij de middenmoter in de Premier League.

''Hij stond voor me en hij was erg gefrustreerd. Daar ga ik niet over liegen'', analyseerde Hargreaves kort na afloop van het 1-1 gelijkspel van Manchester United op Portman Road, de thuishaven van Ipswich Town.

''Hij was niet blij met de positionering van Dalot in de eerste helft. En ook de positionering van Zirkzee in de tweede helft zorgde ervoor dat hij enigszins gefrustreerd raakte. Veel van deze spelers zullen over drie, vier of vijf weken niet meer spelen'', zo voorspelt de pessimistisch gestemde Hargreaves.