City legt man van 65 miljoen geen strobreed in de weg: vertrek op handen

Dinsdag, 18 april 2023 om 08:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:31

Manchester City zal Aymeric Laporte niet in de weg staan bij zijn zoektocht naar een nieuwe club, zo melden verschillende Engelse media. De verdediger, die in 2018 voor liefst 65 miljoen euro werd overgenomen van Athletic Club, is dit seizoen niet meer verzekerd van een basisplaats. Laporte vormde jarenlang een essentieel onderdeel van the Citizens, maar is door de komst van Manuel Akanji naar de reservebank verdreven.

Afgelopen weekend verscheen de mandekker tegen Leicester City (3-1 winst) voor het eerst sinds twee maanden weer aan de aftrap bij een competitiewedstrijd van City. Josep Guardiola heeft zijn landgenoot sinds de komst van Akanji amper nodig, wat maakt dat de teller dit seizoen op slechts acht Premier League-optredens staat. De basisplaats tegen Leicester had onder andere te maken met een flink gerouleerd elftal van City. Woensdagavond speelt de Engelse grootmacht de return in de Champions League tegen Bayern München.

Het gebrek aan speeltijd heeft geleid tot frustraties bij Laporte. City wil op zijn beurt geen ongelukkige spelers in de selectie en is daarom bereid om mee te werken aan een transfer. Afgelopen zomer nam de club hetzelfde standpunt in bij Oleksandr Zinchenko, Gabriel Jesus en Raheem Sterling. Eerstgenoemden vertrokken naar Arsenal, Sterling maakte de overstap naar Chelsea. Eenzelfde scenario lijkt zich nu uit te tekenen voor Laporte.

De twintigvoudig Spaans international leverde een belangrijke bijdrage aan de recente successen van City. Zo stelde hij vorig seizoen een noodzakelijke knieoperatie uit om Liverpool voor te blijven in de titelstrijd. Vervolgens lag Laporte tot oktober in de lappenmand, waarna hij niet bij machte was om zijn basisplaats te heroveren na de komst van Akanji. Sinds zijn komst vijf jaar geleden staat Laporte op 172 officiële wedstrijden namens City, waarin hij twaalf keer scoorde en vier assists afleverde.