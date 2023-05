Cillessen begaat nauwelijks te geloven blunder: NEC staat met lege handen

Zaterdag, 6 mei 2023 om 21:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:30

Een enorme blunder van Jasper Cillessen heeft NEC minimaal een punt gekost tegen sc Heerenveen. Bij een 2-2 stand ging de goalie op onbegrijpelijke wijze in de fout door een bal zomaar in zijn doel te laten rollen. Het betekende de 2-3 voor de Friezen, die in de eerste helft via een heerlijke vrije trap van Thom Haye op voorsprong kwamen. De thuisploeg herstelde zich via Magnus Mattsson en Landry Dimata, al kwam Heerenveen in de slotfase via Sydney van Hooijdonk alsnog langszij. In minuut 87 won Heerenveen alsnog na de ketser van Cillessen. Door de nederlaag is de kans op plaatsing bij de eerste acht, en dus een ticket voor de play-offs om Europees voetbal, beduidend gekrompen.

Ten opzichte van het restant van het duel met FC Groningen (0-1 winst) voerde NEC-trainer Rogier Meijer één wijziging door. Oussama Tannane was weer fit en dus werd er direct een plek op de 10-positie voor hem ingeruimd. Dat ging ten koste van Jordi Bruijn, die tegen Groningen nog voor de winnende treffer zorgde. Aan de kant van Heerenveen waren er vergeleken met de 2-3 nederlaag tegen FC Emmen geen wijzigingen waar te nemen. Dat bektekende onder meer dat topscorer Van Hooijdonk een volgende gelegenheid kreeg om aan zijn seizoentotaal te werken.

?? Thom Haye krult de vrije trap op schitterende wijze in de kruising! ??#nechee pic.twitter.com/iMlq4W0Gnb — ESPN NL (@ESPNnl) May 6, 2023

In de openingsfase liet Tannane zich zien met een gevaarlijke vrije trap, terwijl Osame Sahraoui aan de andere kant tevergeefs een penalty claimde. Na een klein half uur spelen kreeg Heerenveen een vrije trap te nemen op een meter of twintig van het doel. Haye ging achter de bal staan en krulde de bal heerlijk achter de kansloze Cillessen: 0-1. De middenvelder kreeg duidelijk vertrouwen van zijn treffer en probeerde het met een schot vanaf ongeveer de middenlijn, maar Cillessen liet zich niet in de luren leggen. Aan de andere kant liet Tannane zien nog altijd over een uitstekende traptechniek te beschikken. De middenvelder dwong Xavier Mous tot een prima redding.

Uit de daaropvolgende hoekschop was het alsnog raak. Een hoekschop van Tannane belandde op de het hoofd van Iván Márquez, die Mattsson bij de tweede paal in staat stelde om binnen te tikken: 1-1. Vlak voor rust had Elayis Tavsan voor de 2-1 moeten zorgen. De jeugdinternational deed echter te lang over zijn actie, waardoor de defensie van Heerenveen kon ingrijpen: kans verkeken.

Bart van Rooij zorgde voor het eerste gevaar na rust. De rechtsback maakte het Mous echter niet al te lastig. Vlak na de wissel van Tannane, die daar niet al te blij mee was, kwam NEC alsnog op voorsprong. Na een vlotte aanval over links gaf Souffian El Karouani voor op Dimata, die Mous bij de eerste paal aftroefde: 2-1. NEC was de bovenliggende partij, maar mocht Cillessen een kwartier voor tijd bedanken. De Oranje-international keerde knap van dichtbij op een poging van Sahraoui.

Blunder van het seizoen van Jasper Cillessen? ??#nechee pic.twitter.com/k1xfo36yjy — ESPN NL (@ESPNnl) May 6, 2023

In kansrijke positie schoot Bruijn aan de andere kant op de lat. Heerenveen gaf echter niet op en kreeg een vrije trap op een veelbelovende positie. Uiteraard ging Haye achter de bal staan, maar dit keer moest hij zijn meerdere erkennen in Cillessen. Toch stond het ogenblikken later alsnog 2-2. Sahraoui ontdeed zich kinderlijk eenvoudig van Van Rooij en gaf voor op Van Hooijdonk, die simpel binnentikte. In de slotfase ging Cillessen gruwelijk de fout in. De doelman dacht dat de bal naast zou gaan, maar verkeek zich daar totaal op en zag de 'inzet' van Antoine Colassin via de paal binnenrollen: 2-3.