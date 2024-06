Christian Eriksen krijgt briljante ingeving in slotfase en is held van de Denen

Christian Eriksen heeft Denemarken woensdagavond de winst bezorgd in de vriendschappelijke interland tegen Zweden. De spelmaker schoot in de slotfase van net buiten de zestien raak in de rechterhoek, waardoor de Denen een 2-1 zege konden bijschrijven. Een opsteker voor Eriksen, die een moeizaam seizoen achter de rug heeft bij Manchester United.

Denemarken, dat op het EK uitkomt tegen titelfavoriet Engeland, Servië en Slovenië, brak al na twee minuten spelen de ban in het Parken Stadion in Kopenhagen. Een afgemeten hoekschop vanaf rechts werd bij de eerste paal binnengetikt door Pierre-Emile Højbjerg: 1-0. Feest op de tribunes in de Deense hoofdstad, al was de euforie van korte duur.

Zweden, dat zich niet kwalificeerde voor EURO 2024, trok de stand binnen tien minuten gelijk. Alexander Isak kreeg de bal in de zestien enigszins gelukkig voor zijn voeten, waarna de aanvaller van Newcastle United doelman Frederik Rønnow kansloos liet met een harde knal in de verre hoek: 1-1. Ondanks een enerverend begin werd er in het restant van de eerste helft niet meer gescoord.

Het bleef lang 1-1 in Kopenhagen, tot minuut 86. Eriksen nam halverwege de helft een vrije trap en leek de bal in de zestien van Denemarken te gaan schieten. In plaats daarvan ging hij de combinatie aan met Morten Hjulmand, waarna Eriksen opstoomde richting het strafschopgebied. De voormalig Ajacied krulde de bal vervolgens vanaf ongeveer twintig meter prachtig in de rechterhoek langs Robin Olsen: 2-1. Emil Holm leek in blessuretijd op weg naar de 2-2, maar Hjulmand voorkwam met een uiterste krachtsinspanning dat Denemarken de voorsprong zou weggeven.

Denemarken - Zweden 2-1

2' 1-0 Pierre-Emile Højbjerg (assist: Christian Eriksen)9' 1-1 Alexander Isak86' 2-1 Christian Eriksen (assist: Morten Hjulmand)

