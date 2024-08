Christian Eriksen aangeboden bij Ajax, maar terugkeer om simpele reden niet aan de orde

Christian Eriksen lijkt deze zomer niet terug te keren bij Ajax. De middenvelder mag vertrekken bij Manchester United, werd aangeboden in de Johan Cruijff ArenA, maar Ajax pakt om een hele simpele reden niet door: de Amsterdammers hebben de financiële middelen niet om met Eriksen in zee te gaan.

Dat verzekert The Athletic dinsdag. De 32-jarige Deen staat op de nominatie om Old Trafford nog deze transferperiode te verlaten, maar de benodigde interesse in hem ontbreekt.

Bij Manchester United speelde Eriksen afgelopen seizoen een kleine rol en dat zal komend jaar niet anders zijn. The Red Devils hebben daarom een prijskaartje van 5 miljoen pond, omgerekend zo'n 5,9 miljoen euro, om zijn nek gehangen.

Die vraagprijs blijkt voor Ajax te gortig. De nummer vijf van het afgelopen Eredivisie-seizoen moet eerst spelers verkopen, wil het ingaande transfers realiseren.

Omdat onder meer Ajax niet bereid is om aan de vraagprijs voor Eriksen te voldoen, is een vertrek bij Manchester United vooralsnog onwaarschijnlijk. Zodoende lonkt een nieuw seizoen tweede viool spelen voor de creatieveling.

De selectie van Erik ten Hag waarborgt naast Eriksen enkele andere spelers die mogen verkassen. Voor zowel Victor Lindelöf als Hannibal Mejbri geldt een vertrek als realistische optie.

Bovendien staat Facundo Pellistri op het punt om een contract bij Panathinaikos te tekenen en overweegt Jadon Sancho nog altijd een nieuw avontuur aan te gaan, terwijl Paris Saint-Germain sluimerende interesse toont.