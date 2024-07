Chris Woerts weet exact bedrag dat Vitesse deze week op tafel moet krijgen

Vitesse heeft een week de tijd om 5,8 miljoen euro bij elkaar te verzamelen. Dit meldde sportmarketeer Chris Woerts maandagavond in De Oranjezomer. Slaagt de Arnhemse club daar vóór de deadline van 31 juli niet in, dan is de kans groot dat de licentie definitief wordt ingetrokken.

"5,8 miljoen euro hebben ze nodig om te overleven", gaf Woerts de ernst van de situatie voor Vitesse aan. "En dat moeten ze deze week geregeld zien te krijgen. Want anders trekt de beroepscommissie volgende week de licentie in. En dan is Vitesse falliet."

Volgens Woerts blijft de Vitesse-leiding ondanks de nijpende situatie hoopvol. "Ik heb algemeen directeur Edwin Reijntjes uitgebreid gesproken. Vitesse is nu met een reddingsplan bezig. Reijntjes zit nu met de supporters om tafel, om uitleg te geven."

"Maar ze hebben weer geen sluitende begroting ingediend. 5,8 miljoen in de min", is de sportmarketeer enigszins verbaasd over de gang van zaken in Arnhem. Jack van Gelder merkte op dat Vitesse niet oneindig uitstel kan krijgen van de KNVB, daar de eerste wedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie voor 9 augustus op het programma staat.

"Ik voorzie een scenario dat het wéér doorgeschoven wordt. En dat Vitesse met een totaal uitgekleed team aan de competitie begint. En een begroting die nergens op slaat. Die minder is dan Spakenburg, bij wijze van spreken. En dat ze tot januari de tijd hebben met vijftien punten aftrek. Maar ik denk dat ze geen beslissing nemen", uitte ook Van Gelder zijn verbazing.

Woerts trok daarop een vergelijking met het buitenland. "Rangers ging failliet en moest verder in de vierde divisie. In Nederland is er een gesloten systeem. Als Vitesse failliet gaat, kan het niet bij de amateurs beginnen. Want er is een gesloten systeem. Je kan niet promoveren."

"Maar ik snap niet dat Vitesse een begroting indient met 5,8 miljoen euro verlies. Je kan ook een begroting indienen met 0. Dan heb je twaalf spelers en kan je beginnen", zo besloot Woerts zijn analyse over de nijpende situatie van de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Deadline

Aanvankelijk was de bedoeling dat Vitesse deze maandag duidelijkheid zou krijgen over het krijgen van een proflicentie voor komend seizoen, maar nu is duidelijk dat er aanvullende gegevens nodig zijn. Vitesse heeft nu tot 31 juli om 12:00 uur de tijd om aan de laatste eisen te voldoen, waarna naar verwachting op donderdag 1 augustus een definitieve uitspraak wordt gedaan.

