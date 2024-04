Chris Woerts: 'Wat een huilebalk! Hij moet z'n mond houden, die wijsneus'

Chris Woerts ziet het niet zitten om een training van de Oranje Leeuwinnen bij te wonen. De sportmarketeer sprak zich afgelopen vrijdag nog fel uit tegen de speelsters in de Azerion Vrouwen Eredivisie, die strijden voor een beter salaris.

Woerts is van mening dat de voetbalsters gezien de kwaliteit op de Nederlandse velden helemaal niet het recht hebben om onder de noemer 'Betaald voetbal = betaald worden' protest aan te tekenen.

"Het is lachwekkend! De KNVB heeft gezegd dat iedere BVO een vrouwenelftal moet hebben. Maar zoveel talent is er helemaal niet in Nederland, waardoor je die versplintering krijgt”, zei hij enkele dagen geleden bij Vandaag Inside.

"De goede speelsters spelen in het buitenland, trouwens ook voor heel weinig geld", voegde Woerts daaraan toe. "Maar die dames moeten hun mond houden, want die kunnen amper de bal van A naar B spelen!"

Andries Jonker, de bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, had de harde woorden van Woerts ook meegekregen en nodigde de sportmarketeer daarop uit om naar een training te komen kijken om te bepalen of het inderdaad zo slecht is als hij denkt.

"Wat een huilebalk is dat", reageerde Woerts dinsdagavond fel bij Vandaag Inside. “Nodigt hij me via de pers uit om een training bij te wonen. Hij moet z'n mond houden, die wijsneus."

"Het niveau van de Eredivisie Vrouwen is laag, daar zijn we het allemaal over eens. Die wijsneus weet het dan weer beter. Gratis geld bestaat niet, ze willen gesubsidieerd worden maar dat gaat never nooit gebeuren", aldus Woerts.

