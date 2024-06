Chris Woerts houdt zich niet in en pakt Memphis Depay online in één zin hard aan

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Chris Woerts, die zich niet inhoudt en gehakt maakt van een emotioneel bericht van Memphis Depay.

De Oranje-international nam zondagavond met een post op X afscheid van de supporters van Atlético Madrid. De spits vertrekt bij de Madrileense grootmacht en richt zich met een transfervrije status in het verschiet op het EK met het Nederlands elftal.

Memphis bedankte de fans van Los Colchoneros, maar had ook een cryptische boodschap over voor zijn volgers: “Het is niet gemakkelijk om te zeggen hoe ik erover denk om dit bericht te schrijven. Omdat ik het gevoel heb dat de dingen heel anders hadden kunnen zijn. Maar misschien is het beter om dat gesprek voor een andere keer te bewaren”, aldus de aanvaller.

Chris Woerts, die als sportmarketeer een veel geziene bargast is in het programma SBS6-programma Vandaag Inside, pakt Memphis in een reactie op zijn afscheidsbericht keihard aan. “Je hebt niks voor de club @athleticomadrid gedaan”, schrijft hij op X. Woerts heeft echter wel het verkeerde account getagd. Het officiële account van de Madrilenen gebruikt op X @Atletico.

De dertigjarige Memphis maakte in januari 2023 voor drie miljoen euro de overstap van FC Barcelona naar Atlético Madrid, maar vertrekt na anderhalf jaar dus transfervrij. Het afgelopen seizoen miste hij veel duels door verschillende blessures. Memphis kwam namens Atlético in totaal tot 1.205 speelminuten, verdeeld over 31 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 9 goals en 2 assists.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties