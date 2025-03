Chelsea wil FC Barcelona van sleutelspeler beroven en belooft hem basisplaats op andere positie

Chelsea ziet in FC Barcelona-speler Jules Koundé de ideale man om de verdediging te versterken, zo weet Sport te melden. De Londense club wil hem overtuigen door hem te verzekeren van een plekje centraal achterin.

Koundé wordt dit seizoen door Hansi Flick telkens op rechtsachter geposteerd, maar speelt volgens de Spaanse sportkrant liever centraal. Daar speelde hij ook in zijn tijd bij Sevilla.

Naast de belofte van een plekje in het hart van de defensie, willen the Blues ook zijn salaris flink ophogen. Het contract van Koundé loopt medio 2026 af bij Barcelona, maar de kans bestaat dat hij gaat verlengen.

Koundé heeft het volgens Sport namelijk prima naar zijn zin onder Flick, dus een vertrek uit Catalonië is allerminst zeker. Volgens Transfermarkt is hij zestig miljoen euro waard.

Als alternatief voor Koundé heeft Chelsea Dean Huijsen geïdentificeerd. Volgens Sport moet de Londense club dan wel de strijd aanbinden met Real Madrid, die momenteel de race lijdt in de strijd om de krabbel van de Spaans international.

Koundé kwam in 2022 voor vijftig miljoen euro naar het Spotify Camp Nou. Barcelona nam hem over van Sevilla, dat hem in 2019 kocht van Girondins Bordeaux voor 35 miljoen.

Dit seizoen kwam de Fransman tot 29 LaLiga-duels voor Barça. Hij scoorde twee keer en gaf evenveel assists. Wel was er volgens Mundo Deportivo laatst een akkefietje met trainer Flick. De Duitser was uit zijn plaat gegaan tegen Koundé, omdat de speler tien keer te laat was komen opdagen voor de training.