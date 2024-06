Chelsea verlegt aandacht naar Premier League-spits van 50 miljoen euro na mislopen Benjamin Sesko

Jhon Durán staat nog altijd hoog op het verlanglijstje van Chelsea. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano is de interesse bepaald niet bekoeld en staat de Colombiaan op de shortlist van de Londenaren. De waarde van Durán wordt tussen de 48 en 53 miljoen euro geschat.

Chelsea werd de afgelopen weken nadrukkelijk in verband gebracht met Benjamin Sesko. De Sloveense spits van RB Leipzig heeft echter vrij verrassend besloten om te verlengen bij die Roten Bullen, waardoor Chelsea zijn aandacht moet verleggen naar andere spitsen.

Het besluit van Sesko om te verlengen kwam als een zeer onaangename verrassing voor Chelsea, dat volgens Engelse media op het punt stond om de transferclausule in het contract van Sesko, van 65 miljoen euro, te activeren. Ook Arsenal en Manchester United hadden interesse.

Door het besluit van Sesko komt Durán nu weer nadrukkelijk in beeld. De pas twintigjarige Colombiaan, die zowel in als achter de spits uit de voeten kan, was afgelopen seizoen lang niet altijd verzekerd van een basisplaats. Dat had vooral te maken met de aanwezigheid van sterspelers Ollie Watkins en John McGinn.

In het afgelopen Premier League-seizoen verscheen Durán slechts driemaal aan de aftrap. Toch wist hij de nodige indruk te maken. Zo scoorde hij in de één na laatste speelronde tweemaal tegen Liverpool (3-3). Ook scoorde Durán eenmaal in het Conference League-duel met Ajax (4-0).

Chelsea zoekt naar een spits om de huidige aanvalsleider, Nicolas Jackson, van ondersteuning te voorzien. In januari werd Durán al nadrukkelijk in verband gebracht met Chelsea, maar van een transfer kwam het destijds niet.

Het is nog maar de vraag in hoeverre Aston Villa een vertrek van het aanvalstalent uit Medellín ziet zitten. The Villans hebben bovendien een sterke onderhandelingspositie, daar Durán nog tot medio 2028 vastligt op Villa Park.

Chelsea wordt overigens ook gelinkt aan Dominic Solanke van AFC Bournemouth. Die transfer lijkt echter iets verder weg, daar het jeugdproduct van Chelsea, die nog tot medio 2027 vastligt bij Bournemouth, een ontsnappingsclausule van 77 miljoen euro in zijn contract heeft staan.

