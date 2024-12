Chelsea-ster Cole Palmer passeert Hasselbaink en breekt óók Premier League-record

Cole Palmer stond zondag met twee doelpunten en een onofficiële assist aan de basis van de comeback van Chelsea tegen Tottenham Hotspur (3-4). Met zijn indrukwekkende optreden in de Londense derby brak de Engelsman niet één, maar twee records.

Palmer stond voor de wedstrijd van zondag op gelijke hoogte met Jimmy Floyd Hasselbaink als het gaat om het aantal doelpunten/assists voor Chelsea in één kalenderjaar: 36. Palmer kreeg na een uur spelen de kans om Chelsea vanaf de stip op gelijke hoogte te zetten en faalde niet.

Daarmee nam hij het record uit 2001 van voormalig Oranje-international Hasselbaink definitief over. Ook kwam Palmer met zijn rake strafschop op gelijke hoogte met Yaya Touré, die het record in handen had van meeste benutte penalty's op rij in de Premier League ooit: 11.

Palmer stond na de 2-2 ook aan de basis van de 2-3, door directe tegenstander Destiny Udogie dol te draaien en een schot op doel te lossen. Zijn inzet werd gekraakt door Micky van de Ven, maar de bal belandde daardoor perfect voor de voeten van Enzo Fernández: 2-3.

Vlak nadat Son Heung-min een uitgelezen kans op de gelijkmaker liet liggen, beging Pape Matar Sarr een overtreding op Palmer in de zestien van Tottenham. De strafschop die daarop volgde werd via een feilloze Panenka door Palmer zelf binnengewerkt.

Daarmee verbrak het jeugdproduct van Manchester City ook het record van Touré en staat hij nu op twaalf opeenvolgende benutte strafschoppen in de Premier League. Palmer werd na afloop weinig verrassend uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd.

"Ik probeerde het met een Panenka en gelukkig was het raak", vertelde de 22-jarige linkspoot na afloop bij Sky Sports. "Ik dacht dat de keeper (Fraser Forster, red.) klaar was om te duiken, dus chipte ik de bal... Hij ging er goed in!"