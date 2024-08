Chelsea smijt andermaal met geld: 63 miljoen voor nieuwe aanvaller

De volgende zomeraanwinst van Chelsea is een feit. Pedro Neto (24) komt over van Wolverhampton Wanderers en is daarmee de achtste versterking van the Blues deze transferwindow. De Portugees kost zestig miljoen euro.

Dat bedrag, bevestigd door Fabrizio Romano, kan middels bonussen oplopen met nog eens drie miljoen euro. Daarmee is Neto met afstand de duurste aanwinst van Chelsea deze zomer.

Zondagmiddag werd de aanvaller gepresenteerd. "Ik ben ontzettend dankbaar dat ik me bij deze club mag voegen", laat hij optekenen op de clubwebsite.

"Ik heb in mijn carrière heel hard gewerkt om hier te komen en ik kijk er naar uit om met dit shirt het veld te betreden." Neto heeft, zoals de meeste Chelsea-aankopen, een contract van lange duur getekend. De multifunctionele aanvaller is de komende zeven seizoenen verbonden aan de Londenaren.

Daarmee komt er na vijf jaar een einde aan Neto's dienstverband bij the Wolves. Zijn laatste seizoen in dienst van Wolverhampton was enigszins teleurstellend. Mede door blessureleed kwam Neto tot slechts twintig Premier League-optredens, waarin hij tweemaal trefzeker was.

Gevolgen voor Ajax?

Mogelijk heeft de transfer van Neto naar Chelsea gevolgen voor Ajax. The Wolves zouden namelijk in diens landsgenoot Carlos Forbs een vervanger van de vertrokken vleugelflitser zien.

Volgens Fabrizio Romano spraken de Engelsen nog niet met Ajax over een eventuele transfer. Nu Neto definitief vertrokken is, komt daar mogelijk snel verandering in.

