Chelsea rondt weer deal af en geeft deze zomer bijna half miljard uit

Donderdag, 24 augustus 2023 om 17:35 • Jan Hoeksema

Chelsea heeft Deivid Washington overgenomen van Santos. Donderdagmiddag maakte de club de komst van het Braziliaanse talent, die een contract heeft getekend tot medio 2030, wereldkundig. De aanvaller heeft de Londenaren naar verluidt een bedrag van zo'n twintig miljoen euro gekost. Daarmee komen de totale transferuitgaven van Chelsea deze transferzomer op een kleine half miljard euro.

De komst van Washington kondigde zich al enkele weken aan. Chelsea wilde een extra aanvaller halen, mede omdat de van RB Leipzig overgekomen Christopher Nkunku tijdens de voorbereiding op dit seizoen een zware knieblessure heeft opgelopen. Met de 18-jarige Braziliaan halen the Blues een veelzijdige aanvaller in huis, daar Washington voorin zowel in de spits als op beide flanken uit de voeten kan.

De rechtspoot doorliep in zijn thuisland de jeugdopleiding van Santos, alvorens hij eerder dit jaar zijn debuut in de hoofdmacht maakte. In totaal speelde Washington zestien wedstrijden voor het eerste van Santos, waarin hij tweemaal het net wist te vinden. Het is de tweede keer dat Chelsea deze zomer zaken doet met de voormalig werkgever van onder meer Neymar: in juli werd Angelo voor vijftien miljoen euro overgenomen.

Koopwoede Todd Boehly

Sinds Todd Boehly met de scepter zwaait op Stamford Bridge is Chelsea sowieso uitermate actief op de transfermarkt. Met het afronden van de komst van Washington komen de totale transferuitgaven van de Londenaren deze zomer op zo'n 460 miljoen euro. Van dat bedrag haalde de huidige nummer vijftien van de Premier League onder meer Moisés Caicedo, Roméo Lavia, Nkunku, Axel Disasi en Nicolas Jackson.