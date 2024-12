Chelsea komt razendsnel met statement over geschorste Mykhailo Mudryk

Mykhailo Mudryk is voorlopig geschorst vanwege een positieve dopingtest, zo bevestigt zijn club Chelsea, na eerdere berichtgeving vanuit Oekraïne. De Engelse voetbalbond (FA) heeft onlangs contact opgenomen met the Blues over een negatieve bevinding tijdens een routinematige urinetest.

Chelsea deelt dinsdagochtend een kort statement op de clubwebsite. “Chelsea en Mykhailo staan volledig achter het testprogramma van de FA. Al onze spelers, inclusief Mykhailo, worden regelmatig getest.”

“Mykhailo is er zeker van dat hij nooit bewust verboden middelen heeft gebruikt. Mykhailo en de club gaan er alles aan doen om met de relevante autoriteiten vast te stellen wat de oorzaak is van zijn negatieve uitslag”, aldus Chelsea.

Mudryk zelf laat van zich horen via Instagram. De 23-jarige buitenspeler bevestigt het bericht dat hij van de FA heeft gekregen. “Dit komt als een complete schok, want ik heb nooit bewust verboden middelen gebruikt of regels overtreden. Ik werk nauw samen met mijn team om te onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

“Ik weet dat ik niets verkeerd heb gedaan en blijf hopen dat ik snel weer op het veld zal staan. Ik kan nu nog niet alles zeggen vanwege het lopende onderzoek, maar zal dat zeker doen wanneer er duidelijkheid is", besluit Mudryk.

Chelsea haalde Mudryk in januari 2023 voor ruim 70 miljoen euro naar de Premier League toe. De linksbuiten ondertekende destijds een megacontract tot medio 2031 op Stamford Bridge.

Het avontuur van Mudryk in Engeland is nog weinig succesvol te noemen. In 73 officiële wedstrijden namens Chelsea was de aanvaller goed voor 10 doelpunten en 9 assists.