Chelsea heeft opvolger van grootverdiener Raheem Sterling al op het oog

De kans is groot dat Raheem Sterling deze zomer bij Chelsea vertrekt. De vleugelaanvaller werd zondag voor het duel met Manchester City (0-2 verlies) buiten de wedstrijdselectie gelaten door Chelsea-manager Enzo Maresca.

Sterling ligt nog tot medio 2027 vast op Stamford Bridge. Hij maakte in de zomer van 2022 voor circa 56 miljoen euro de overstap van Manchester City naar Chelsea.

Dat hij zondag niet tot de wedstrijdselectie van the Blues behoorde, kwam voor zijn entourage als een verrassing. Maresca legde na afloop van het duel uit waarom hij Sterling passeerde.

“Het enige wat ik kan zeggen, is dat dit een technische beslissing is en dat er duidelijkheid zal komen. Bij iedereen die graag Chelsea-speler wil zijn, gaan we proberen te kijken hoe we ze kunnen gebruiken. Ik wil Raheem Sterling wel, maar we hebben 30 spelers. We zullen de komende dagen duidelijkheid voor hem creëren.”

Volgens The Guardian strijkt Sterling bij Chelsea liefst 350.000 euro per week op. Op jaarbasis komt dat neer op liefst 18 miljoen euro. Een vertrek van de 29-jarige aanvaller lijkt daardoor reëel.

Chelsea hoopt nog altijd Victor Osimhen van Napoli als nieuwe spits in te lijven. Transfermarktexpert Gianluca Di Marzio weet te melden dat de Londenaren als vervanger van Sterling hun zinnen hebben gezet op Federico Chiesa.

De Italiaans international mag vertrekken bij Juventus, dat hem buiten de selectie heeft gelaten voor de eerste Serie A-wedstrijd van het seizoen tegen Como van maandagavond.