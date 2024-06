Chelsea en Tottenham hopen deal voor tiener van bijna 50 miljoen te kapen

Leeds United-middenvelder Archie Gray is dicht bij een overstap naar Brentford, zo melden verschillende Engelse media. De pas achttienjarige middenvelder levert Leeds minimaal 41 en maximaal, als aan bepaalde bonussen wordt voldaan, 47 miljoen euro op. Er zijn echter nog kapers op de kust.

Gray heeft toestemming van Leeds gekregen om de medische tests bij Brentford te voltooien. Helemaal zeker is de overstap naar the Bees nog niet, want andere clubs hebben hem nog op de radar staan.

Onder meer Tottenham Hotspur en Chelsea hopen zich te verzekeren van de handtekening van de piepjonge middenvelder. Die clubs zouden nog goede hoop hebben op zijn komst, maar het is de vraag in hoeverre die wens realistisch is, nu Gray toestemming heeft gekregen om de medische keuring te ondergaan bij Brentford.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bij Brentford is men er begrijpelijkerwijs nog niet gerust op. Gray is uitvoerig gescout door clubs uit binnen- en buitenland. Manager Thomas Frank vreest volgens The Guardian dat de deal alsnog zal klappen.

Gray, die sinds de Onder 19 actief is bij Leeds, kende vorig seizoen zijn absolute doorbraak bij Leeds. De centrale middenvelder kwam 52 keer in actie voor Leeds en deed ook negentig minuten mee in de verloren promotie play-off op Wembley tegen Southampton.

Gray werd door manager Daniel Farke regelmatig als rechtsback geposteerd, maar is van nature een centrale middenvelder. Gray werd dankzij zijn overtuigende prestaties in het shirt van Leeds beloond met de prijs voor Jonge Speler van het Jaar 2023/24 in het Championship.

Gray is de zoon van voormalig spits Andy Gray, die onder meer uitkwam voor Nottingham Forest, Burnley en ook Leeds. Drie maanden voor hij zijn zestiende verjaardag vierde, zat hij al in de wedstrijdselectie van Leeds, toen de club het in december 2021 opnam tegen Arsenal.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties