Chelsea denkt aan de toekomst en neemt opvallend besluit over Cole Palmer

Chelsea heeft besloten Cole Palmer niet in te schrijven voor de Conference League, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Ook Wesley Fofana en Roméo Lavia zijn bewust niet ingeschreven voor het derde Europese toernooi.

Chelsea laat weten dat tot dit besluit is gekomen, omdat het een druk seizoen staat te wachten. The Blues nemen aan het eind van het seizoen deel aan het WK voor clubteams in de Verenigde Staten.

Dat toernooi begint op 15 juni en kan voor Chelsea tot 13 juli duren. Chelsea wil Palmer niet te veel belasten en heeft daarom besloten hem niet mee te laten doen in de Conference League, net als Fofana en Lavia.

Palmer, achter Erling Braut Haaland (Manchester City) de topscorer van de Premier League vorig seizoen met 22 goals, heeft zich sinds zijn komst ontwikkeld tot sterspeler van Chelsea. Zo heeft hij recentelijk drie nominaties op zak gekregen: voor Premier League Speler van de Maand, Premier League Doelpunt van de Maand, en de Ballon d'Or.

Met het weglaten van Palmer geeft Chelsea een duidelijk signaal af. De club focust zich op de nationale competities en hoopt vooral in de top vier van de Premier League te eindigen, om zo terug te keren in de Champions League. De laatste keer dat de Londenaren meededen aan het miljardenbal, was in het seizoen 2022/23.

Chelsea neemt het in de Conference League achtereenvolgens op tegen KAA Gent, Panathinaikos, FC Noah, FC Heidenheim, FC Astana en Shamrock Rovers. In tegenstelling tot de Champions League en Europa League spelen ploegen in de Conference League zes groepswedstrijden, in plaats van acht.

Volledige Conference League-selectie Chelsea:

Doelmannen: Robert Sánchez, Filip Jørgensen, Lucas Bergström.

Verdedigers: Axel Disasi, Marc Cucurella, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Reece James, Malo Gusto, Renato Veiga.

Middenvelders: Enzo Fernández, Carney Chukwuemeka, Kiernan Dewsbury-Hall, Moisés Caicedo, Cesare Casadei.

Aanvallers: Noni Madueke, Pedro Neto, Mykhailo Mudryk, João Félix, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Jadon Sancho, Marc Guiu.

B-lijst: Levi Colwill, Josh Acheampong, Kiano Dyer, Tyrique George, Harrison McMahon, Max Merrick.