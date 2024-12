Chelsea blijft na vijfklapper onverminderd meedoen in de top van de Premier League

Chelsea heeft woensdagavond kinderlijk eenvoudig afgerekend met hekkensluiter Southampton. De ploeg van Enzo Maresca won dankzij treffers van Axel Disasi, Christopher Nkunku, Noni Madueke, Cole Palmer en Jadon Sancho met 1-5 en verstevigt daarmee zijn plek in de top drie van de Premier League. Voor Southampton, dat vijf punten heeft verzameld, wordt handhaving een bijzonder lastige klus.

Southampton trad aan in een 5-4-1-formatie met Cameron Archer als eenzame spits. Yukinari Sugawara (ex-AZ) en (voormalig) Ajax-target Kamaldeen Sulemana begonnen op de bank. Bij Chelsea kreeg Filip Jørgensen, die normaliter alleen in de Conference League keept, de voorkeur boven Robert Sánchez. Voormalig PSV'er Noni Madueke vormde de voorhoede met Cole Palmer, João Félix en spits Christopher Nkunku.

Chelsea kende een absolute droomstart in het St. Mary's Stadium, waar het al in de zevende minuut op voorsprong kwam. Enzo Fernández plaatste zijn voorzet uit een hoekschop bij de eerste paal, waar Disasi hoger sprong dan iedereen en keihard binnenkopte in de korte hoek: 0-1.

Het goede gevoel verdween al snel bij Chelsea, dat enkele minuten later al de gelijkmaker moest slikken. Kyle Walker-Peters zette een aanval op en kreeg de bal op de achterlijn terug van Archer. Walker -Peters dreigde de bal te verliezen, maar zette door en gaf scherp voor op Aribo, die in volledige vrijheid mocht binnentikken: 1-1.

Chelsea liet zich niet van de wijs brengen door die tegenvaller en wist de schade vlak na de gelijkmaker te herstellen. Doelman Joe Lumley, de vervanger van de geblesseerde Aaron Ramsdale, kwam met een dramatische inspeelpass op de proppen. Madueke reageerde alert en heroverde het balbezit, om vervolgens het overzicht te behouden en Nkunku te bedienen. De Fransman tikte binnen in een leeg doel: 1-2.

Chelsea was veel sterker dan Southampton, dat tot tweemaal toe zeer goed wegkwam. Allereerst toen het schot van Palmer via Lumley tegen de buitenkant van de paal terechtkwam. Uit een hoekschop, enkele minuten later, was Tosin Adarabioyo de ongelukkige. De centrumverdediger kopte tegen de lat.

Madueke zorgde even later alsnog voor de marge van twee. De vleugelspeler had ruimte aan de rechterkant en sneed naar binnen om ruimte te zoeken voor een schot. Die vond hij, en met een uithaal met zijn favoriete linker vond de voormalig Eredivisie-ster de verre hoek: 1-3.

Vlak voor rust zorgde Jack Stephens er hoogstpersoonlijk voor dat de spanning grotendeels uit de wedstrijd verdween. De centrale verdediger trok bij een aanvallende hoekschop aan het haar van Marc Cucurella, wat de speler van Southampton op een directe rode kaart kwam te staan.

Na rust zou Chelsea nog twee treffers maken. Een diepe pass van Fernández bereikte Nkunku, wiens halve inzet werd binnengelopen door Palmer. Sancho tekende voor de 15 eindstand door keihard raak te knallen in de verre hoek: 1-5.