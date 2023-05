Chelsea bevestigt de komst van Pochettino en heeft opvolger van Potter binnen

Maandag, 29 mei 2023 om 14:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:02

Chelsea heeft de komst van Mauricio Pochettino bevestigd via de officiële kanalen. De 51-jarige oefenmeester bereikte eerder al een mondeling akkoord met the Blues en nu is de overgang dus definitief afgerond. Pochettino zat sinds afgelopen zomer zonder werk, nadat hij was ontslagen bij Paris Saint-Germain. De Argentijn heeft tot medio 2025 getekend op Stamford Bridge, met de optie voor nog een seizoen.

Met de komst van Pochettino komt er een einde aan de zoektocht van Chelsea naar de opvolger van Graham Potter. Thomas Tuchel werd begin september ontslagen en opgevolgd door de Engelsman, maar die wist allesbehalve te overtuigen bij the Blues. Potter, die overkwam van Brighton & Hove Albion, wist in 31 wedstrijden slechts twaalf keer te winnen en moest begin april het veld ruimen. Clublegende Frank Lampard werd aangesteld als tussenpaus om het seizoen af te maken.

Onder anderen Julian Nagelsmann en Luis Enrique werden in verband gebracht met de openstaande vacature op Stamford Bridge, maar nu is dus duidelijk dat Pochettino volgend seizoen de scepter zwaait bij Chelsea. De manager begon zijn trainerscarrière bij Espanyol in Spanje, waarna hij na ruim vier jaar overstapte naar Southampton. Pochettino stond slechts anderhalf jaar en zestig wedstrijden aan het roer bij the Saints alvorens hij naar Tottenham Hotspur vertrok. Daar maakte hij, ondanks een relatief klein budget, indruk en schopte hij het met zijn team in 2018/19 tot de Champions League-finale, die uiteindelijk verloren ging tegen Liverpool (0-2).

Het is nu aan Pochettino om ook indruk te gaan maken bij Chelsea, dat een seizoen om snel te vergeten achter de rug heeft. De Londenaren eindigden door het gelijkspel tegen Newcastle United (1-1) van zondag op de twaalfde plaats in de Premier League, waardoor het komend seizoen geen Europees voetbal speelt. Chelsea gaf onder de nieuwe eigenaar Todd Boehly dit seizoen liefst 610 miljoen euro uit aan zestien nieuwe spelers. De verwachting is dat Pochettino deze transferzomer gaat gebruiken om zijn selectie wat te versmallen.