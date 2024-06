Chaos in Gelsenkirchen: gemaskerde Engelse fans vallen café met Serviërs binnen

Supporters van Engeland en Servië zijn zondagmiddag met elkaar op de vuist gegaan, zo is te zien op beelden die op internet circuleren. Beide landen nemen het later op de dag tegen elkaar op voor hun eerste groepsduel op het EK.

Het was rond 15:30 uur zondagmiddag toen het misging in bar Aleppo in de Arminstraße in het centrum van Gelsenkirchen. Servische fans zaten daar nietsvermoedend te drinken, toen zij plots werden aangevallen.

England and Serbia fans clashing in the streets of Gelsenkirchen. ?? pic.twitter.com/SljpQLySRU — Football Away Days (@FBAwayDays) June 16, 2024

Een groep gemaskerde Engelse fans viel het café binnen en begon er meteen op los te slaan. Tafels, stoelen en flessen vlogen door het rond, zo melden Engelse media.

De Serviërs besloten de tegenaanval in te zetten en de Engelsen het café uit te werken, waarna de schermutselingen buiten op straat verder gingen. Op beelden is te zien hoe tafels en stoelen door de lucht vliegen.

Toen de ME ter plaatse kwam maakten de fans zich uit de voeten. Van één Engelse fan is bekend dat hij een zware hoofdwond heeft opgelopen als gevolg van de rellen. De man is behandeld door ambulancepersoneel.

Engeland en Servië nemen het zondagavond vanaf 21:00 uur tegen elkaar op voor hun eerste EK-duel. De politie heeft zes mensen opgepakt. Wat hun nationaliteit is, werd niet bekendgemaakt.

