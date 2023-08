‘Champions League lonkt voor Van Hooijdonk: spits kan vader achterna’

Woensdag, 30 augustus 2023 om 13:45 • Mart Oude Nijeweeme

Sydney van Hooijdonk heeft een aanbod van Celtic in beraad, meldt de Daily Record. De aanvalsleider ligt nog tot medio 2025 vast bij Bologna, maar heeft van de clubleiding te horen gekregen dat hij op zoek mag naar een nieuwe uitdaging. Bij Celtic kan hij in de voetsporen treden van zijn vader.

Van Hooijdonk werd door trainer Thiago Motta niet meegenomen op trainingskamp in Spanje en kreeg van de Italiaan, die halverwege vorig seizoen instapte, te horen dat hij niet op veel speeltijd hoefde te rekenen. Toen vader Pierre zich met de zaak bemoeide was het volgens Italiaanse media helemaal gedaan met de kansen van de jonge spits.

Als gevolg van de ruzie zou Bologna naar verluidt het prijskaartje van Van Hooijdonk naar beneden hebben bijgesteld in een poging de centrumspits voor het einde van de transferwindow van de hand te doen. Volgens Voetbal International lag de vraagprijs begin deze maand rond de 8 miljoen euro. De marktwaarde van Van Hooijdonk wordt geschat op 6 miljoen.

Van Hooijdonk verruilde NAC Breda in de zomer van 2021 voor Bologna, dat ongeveer 750.000 euro voor hem betaalde. Een half jaar later werd de aanvaller tijdelijk gestald bij sc Heerenveen, dat hem tot afgelopen zomer huurde. De rechtspoot liet met 26 doelpunten en 2 assists in 54 wedstrijden een prima indruk achter tijdens die huurperiode. Een permanente overname bleek echter onmogelijk.

Ook vanuit de Bundesliga kon Van Hooijdonk deze zomer rekenen op belangstelling. VfL Wolfsburg zag hem graag komen middels een huurconstructie, maar werd nooit heel concreet. Van Hooijdonk kan bij Celtic in de voetsporen treden van zijn vader. Pierre van Hooijdonk droeg tussen 1995 en 1997 het shirt van de Schotse topclub, alvorens hij de overstap maakte naar Nottingham Forest. Celtic heeft zich door de landstitel verzekerd van het hoofdtoernooi van de Champions League.