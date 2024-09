Centrale verdediger van Ajax biedt zich aan als linksbuiten: ‘Als de trainer het vraagt..’

Youri Baas is bereid Ajax te helpen met het probleem op de linksbuitenpositie, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De Amsterdammers verkochten Steven Bergwijn op de slotdag van de transferperiode aan Ittihad Club en beschikken zo met Mika Godts over slechts één linksbuiten in de selectie.

In eerste instantie zou Kamaldeen Sulemana als vervanger van de vertrokken Bergwijn komen. De 22-jarige Ghanees zou voor een seizoen gehuurd worden met een optie tot koop, maar Ajax was te laat met het inleveren van de documenten, waardoor die transfer plots afketste.

Daardoor is de 19-jarige Godts nu de enige linksbuiten in de selectie van trainer Francesco Farioli, al krijgt de Italiaan nu hulp uit onverwachte hoek. Baas, sinds de komst van de nieuwe trainer vaste basisklant in het hart van de defensie, zegt ook prima uit de voeten te kunnen in de voorhoede, al ligt zijn voorkeur bij zijn huidige positie achterin.

“Ik denk wel dat dit mijn beste positie is. Al kan ik nog goed als back uit de voeten”, aldus Baas, die vorig seizoen bij NEC steevast aan de linkerkant stond opgesteld. Veertien keer was hij linksachter, dertien keer stond hij als linksbuiten opgesteld.

“Ik was meer een linksbuiten die tegen sterke tegenstanders hielp behoudend te spelen. Maar als de trainer vraagt of ik op die plek wil staan, ga ik het doen”, verzekert Baas, die dit seizoen tot nu toe alle wedstrijden actief was als linkercentrale verdediger, naast Josip Sutalo.

“Voor een centrale verdediger moet ik nog beter koppen. Nog meer ondervinden ook. Wat ik wil bereiken, is dat we ons blijven ontwikkelen en de mensen zo vermaken dat ze met plezier naar het stadion gaan. Dat zal dan op de ranglijst ook zichtbaar worden. Ik denk dat er best mooie dingen mogelijk zijn”, vertelt Baas.

Momenteel bereidt Baas zich met Jong Oranje voor op het EK-kwalificatieduel tegen Georgië. Bij winst is de ploeg verzekerd van de eerste plaats in de kwalificatiegroep en daarmee plaatsing voor het EK komende zomer in Slowakije.