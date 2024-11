Carranza ontbreekt in selectie Feyenoord; basisplaatsen voor Zerrouki, Trauner en Redmond

De opstelling van Feyenoord voor het Eredivisie-duel met Fortuna Sittard is bekend. Trainer Brian Priske kiest ervoor om Justin Bijlow op de bank te houden en Timon Wellenreuther het vertrouwen te geven. Jordan Lotomba keert terug aan de rechterkant van de defensie en ook Ramiz Zerrouki en Zépiqueno Redmond mogen opdraven. De wedstrijd in De Kuip begint om 20:00 uur en is live te zien op ESPN 1.

Wellenreuther ziet een viermansdefensie voor zich staan, bestaande uit Lotomba, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Gijs Smal. Lotomba is fit genoeg om te starten en houdt Givairo Read en Bart Nieuwkoop op de bank. Trauner blijft 'gewoon' staan en verwijst Thomas Beelen naar de bank.

Quinten Timber, die lang kampte met enkelklachten, heeft geen vervelende naweeën gekregen na zijn rentree tegen Manchester City (3-3) en begint aan de wedstrijd, net als zijn kompanen Hwang In-beom en Zerrouki. Milambo moet het doen met een reserverol.

Voorin heeft Priske weer de beschikking over Santiago Gimenez, die tegen Man City twintig minuten voor tijd zijn rentree maakte. De verwachting is dat de Mexicaan minimaal hetzelfde aantal speelminuten krijgt tegen Fortuna, maar een basisplaats komt nog te vroeg. Julián Carranza ontbreekt in de selectie en wordt afgelost door Redmond, die wordt bijgestaan door Anis Hadj Moussa en Igor Paixão.

Calvin Stengs keert terug in de selectie, maar begint net als Bijlow en Gimenez op de bank. Onder meer Hugo Bueno maakt nog deel uit van de lappenmand. “We hopen dat hij volgende week weer op het veld kan gaan trainen, maar dat is nog niet honderd procent zeker. De rest, Quilindschy Hartman, Ibrahim Osman en Ayase Ueda, volgt nog individuele programma’s. We hopen dat Osman voor de kerst weer beschikbaar zal zijn”, vertelde Priske op de persconferentie.

Priske ging op die persconferentie ook in op vragen over de veelbesproken uitzending van BOOS, al kan de Deense oefenmeester er verder weinig mee. “Uiteindelijk ben ik hier als trainer voor het team en om me te focussen op de dingen waarop ik invloed kan hebben: de zaken op het veld.”

Met de zaken op het veld gaat het de laatste tijd goed. Na de 0-2 nederlaag tegen Ajax wist de volksclub in de Eredivisie te winnen van AZ, Almere City en sc Heerenveen. Fortuna is in een iets mindere fase beland, daar het zijn laatste twee duels, tegen FC Twente en PEC Zwolle, verloor.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Trauner, Hancko, Smal; Hwang, Zerrouki, Timber; Hadj Moussa, Redmond, Paixão.

Opstelling Fortuna Sittard: Branderhorst; Dahlhaus, Adewoye, Guth, Dijks; Fosso, Halilovic; Aïko, Bullaude, Bastien; Mitrovic.