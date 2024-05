Carragher onthult opvallende actie van Jordan Henderson: ‘Hij is zichzelf niet’

Jordan Henderson werkte bewust niet mee aan een afscheidsvideo voor Jürgen Klopp, zo onthult Liverpool-icoon Jamie Carragher in The Overlap. De voormalig topverdediger merkte dat de 33-jarige middenvelder van Ajax ‘zichzelf niet is’ toen hij hem benaderde voor het video-item namens Sky Sports.

Het Engelse medium zette analist Carragher in om zo veel mogelijk spelers te verzamelen om een videoboodschap in te spreken voor Klopp. Henderson, die in Liverpool jarenlang samenwerkte met de afzwaaiende manager, heeft bedankt voor zijn deelname aan dat video-item.

Onder meer Virgil van Dijk, Steven Gerrard en Mohamed Salah verschenen wél in de speciale video voor Klopp, maar Henderson ontbrak dus. Carragher wil duidelijk maken dat hij de Engelse routinier in ieder geval heeft benaderd.

“Ik sprak twee of drie weken geleden via WhatsApp met Jordan, vanwege een video-item dat ik namens Sky Sports maakte voor Klopp”, aldus Carragher. “Het was mensen opgevallen dat Jordan niet in het video-item zat. Ik merkte dat Jordan zichzelf niet was en kreeg het gevoel dat hij niet met de pers wilde praten.”

Carragher begrijpt dat Henderson baalt van zijn start bij Ajax. “Ik weet niet hoe hij gespeeld heeft en heb alleen de resultaten gezien. Ik weet enkel dat het geen goed seizoen is geweest voor Ajax en dat ze hem daarom juist gehaald hadden.” Henderson weet in Amsterdam nog geen potten te breken en heeft zich bij het nationale elftal niet in de kijker gespeeld voor het EK.

Ook Hans Kraay junior, presentator van ESPN, komt ter sprake. “Ik herinner me een interview waarin een Nederlandse man er hard in ging bij hem. Ik heb toen besloten om Henderson niet al te veel te pushen om een interview te doen”, besluit Carragher het onderwerp.

Henderson heeft via Instagram overigens wel gereageerd op het vertrek van Klopp bij Liverpool. “Thank you for everything Boss”, liet de 81-voudig international weten. Henderson was de vaste aanvoerder van Klopp toen Liverpool in 2019 beslag legde op de Champions League.

