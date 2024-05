Directeur Saudi Pro League trekt uiterst pijnlijke conclusie over Henderson

De voetbaldirecteur van de Saudische Pro League heeft zich een half jaar na het vertrek van Jordan Henderson uitgesproken over de Engelsman. Hij zegt dat het plotselinge vertrek van de middenvelder niet hun project heeft geschaad, maar vooral schadelijk was voor Henderson zelf.

Michael Emenalo vertelt uitgebreid dat Henderson maar eigen zeggen geen problemen had toen hij in Saudi-Arabië voetbalde, maar besloot de competitie te verlaten omdat hij vreesde dat hij zijn plaats in de Engelse selectie voor het EK zou verliezen.

Dat laatste bleek niet ongegrond. Henderson vertrok naar Ajax, maar maakte in Amsterdam weinig indruk het afgelopen half jaar. Bondscoach Gareth Southgate heeft besloten hem niet mee te nemen naar Duitsland.

"Zijn vertrek was helemaal niet schadelijk voor de competitie", erkent Emenalo. "Het was schadelijker op persoonlijk vlak, omdat Henderson iemand is die we allemaal bewonderden. We hebben ons uiterste best gedaan om hem te helpen zich aan te passen en te blijven", vertelt hij tegen The Telegraph.

“Maar soms vallen dingen net buiten je professionele behoeften", gaat de directeur van de Saudische Pro League verder. "Jordan heeft hier goed werk geleverd. Hij was belangrijk voor Ettifaq, had zeggenschap over de transformatie van de club en kreeg de kans om het land en de cultuur te leren kennen."

Emenalo denkt dat als mensen Henderson op de man af vragen, hij zal zeggen dat hij geen problemen had in Saudi-Arabië. "Maar soms is er sprake van een samenloop van omstandigheden die ervoor zorgt dat individuen een beslissing nemen waarvan ik denk dat die het beste is voor hen."

Kritiek

Henderson kreeg openlijk kritiek na zijn besluit om voor 12 miljoen pond en een salaris van 350.000 euro per week naar Saudi-Arabië te verhuizen, nadat hij feitelijk door Liverpool werd gedwongen te vertrekken.

Dat Henderson koos voor een land waar relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht verboden zijn, zorgde voor een stortvloed aan kritiek. De 33-jarige middenvelder was een ambassadeur voor LGBTQ-rechten en werd beschuldigd van verraad aan de homogemeenschap.

Nadat hij Al-Ettifaq had verlaten, gaf Henderson toe dat hij een 'fout' had gemaakt door naar een competitie te gaan die 'niet bij hem paste'. Ook verschuldigde hij zich tegenover de LGBTQ-gemeenschap.

Henderson besloot niet veel later naar Ajax te vertrekken. "We willen alleen mensen die hier willen zijn en Jordan wilde dat helaas niet", aldus Emenalo. "Maar in het algemeen is de competitie niet beschadigd. Het vertrek heeft Henderson meer schade berokkend dan ons."

