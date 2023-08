Carlos Forbs benoemt drie spelers van Ajax met wie hij het beste kan opschieten

Zondag, 6 augustus 2023 om 23:43 • Mart van Mourik • Laatste update: 01:53

Carlos Forbs heeft het enorm naar zijn zin bij Ajax, zo vertelde hij na afloop van het verloren oefenduel met Borussia Dortmund (3-1) in gesprek met Ajax TV. De van Manchester City overgekomen aanvaller mocht zijn officieuze debuut maken en hij gaf aan zeer goed ontvangen te zijn in de Johan Cruijff ArenA. Ook mede-debutanten Jakov Medic en Diant Ramaj blikten kort terug op de wedstrijd.

“De laatste dagen waren geweldig”, vertelt Forbs voor de camera. “De spelers hebben mij enorm geholpen en ik voel me erg welkom. Ik ben blij. Ik kan het goed vinden met Mohammed Kudus, Steven Bergwijn en Steven Berghuis, maar iedereen helpt me. Ze zijn allemaal vriendelijk. Ik ben erg blij dat ik speel en ik kan niet wachten tot het seizoen begint.”

Ook Medic voelde zich direct helemaal thuis in Amsterdam en de nederlaag tegen Dortmund mocht zijn debuutpret niet drukken. “Het is een grote dag voor mij, ik ben heel blij. Ik zit vol emoties. Het is pas mijn eerste dag bij de club en ik speel zonder te trainen meteen 45 minuten in dit stadion. Het is geweldig. Helaas hebben we verloren, maar we kijken uit naar de seizoensopening van volgende week.”

Ramaj, die het laatste halfuur als vervanger van Gerónimo Rulli onder de lat stond, kijkt eveneens terug op een fraai debuut. “Het is een grote club. Ik heb heel veel nieuwe indrukken opgedaan in deze dagen, maar nu kan mijn focus weer naar het veld. Dat is het belangrijkste voor mij. Blijdschap overheerst en de wedstrijd was ‘oké’. We kunnen goede momenten meenemen uit deze wedstrijd”, aldus de van Eintracht Frankfurt overgekomen doelman.