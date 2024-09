Carl Hoefkens: 'FC Twente wordt voor NAC een grotere uitdaging dan Feyenoord'

Carl Hoefkens denkt dat de wedstrijd tegen FC Twente 'de grootste uitdaging' tot nu toe gaat worden voor NAC Breda. Vorige week verloor zijn ploeg nog met 2-0 van Feyenoord. "Op dit moment is Twente de beste ploeg waar wij tegen kunnen spelen", zegt de coach voorafgaand aan het duel tegen ESPN.

Hoefkens keek woensdag toe hoe FC Twente op Old Trafford een uitzonderlijk knap én verdiend punt pakte tegen Manchester United: 1-1. “Ik heb genoten van die wedstrijd”, aldus de coach.

“Dat een Nederlandse club dit kan brengen tegen Manchester United, daar moet je fier op zijn. Dat is heel mooi om te zien.” Hoefkens verwacht dan ook allesbehalve een makkelijke wedstrijd voor zijn ploeg in de Grolsch Veste.

“Op dit moment hebben zij veel vertrouwen en het is sowieso een goede ploeg”, weet de 45-jarige Belg. “Dus op dit moment hierheen komen is geen cadeau, maar het is aan ons om daar een oplossing voor te vinden.”

Vorige week verloren de Bredanaren met 2-0 in de Kuip van Feyenoord. Die wedstrijd was Hoefkens er niet bij, daar hij die wegens een schorsing aan zich voorbij moest laten gaan. De oefenmeester verwacht dat het in Enschede misschien nog wel moeilijker wordt om kansen bij elkaar te voetballen.

“Voor mij is FC Twente een heel grote uitdaging, misschien zelfs een grotere uitdaging dan Feyenoord”, stelt de voormalig trainer van onder meer Club Brugge, die met zijn ploeg ook al won van Ajax (2-1).

“Of dit de moeilijkste wedstrijd wordt tot nu toe van dit seizoen? Tot nu toe absoluut”, spreekt Hoefkens heldere taal. “Op dit moment is het de beste ploeg waar wij tegen kunnen spelen.”