Canada treft Argentinië in halve finale Copa América na spektakelstuk tegen Venezuela

Canada heeft zich na een uiterst vermakelijk duel met Venezuela geplaatst voor de halve finale van de Copa América. Na een 1-1 stand en een bloedstollende strafschoppenserie – waarin er liefst vijf keer werd gemist – schoot Ismaël Koné Canada naar de halve finale, waarin Argentinië de tegenstander zal zijn.

Aan de kant van Venezuela waren alle ogen gericht op Salomón Rondón. De topscorer aller tijden van la Vinotinto, die in de groepsfase al trefzeker was tegen zowel Mexico als Jamaica, werd voorin geflankeerd door Eduard Bello en Yeferson Soltedo.

Bij Canada werd spits Cyle Larin in zijn rug gesteund door Jacob Shaffelburg, Jonathan David en Richie Laryea. Aanvoerder Alphonso Davies begon op zijn vertrouwde linksbackpositie. De onfortuinlijke Tajon Buchanan brak eerder deze week zijn scheenbeen, waardoor de Inter-aanvaller een half jaar aan de kant staat.

De toeschouwers in het AT&T Stadium in Arlington, Texas kregen vanaf het beginsignaal spektakel voorgeschoteld. Beide ploegen zochten de aanval en het waren de Venezolanen die na een paar minuten het dichtst bij een treffer kwamen, toen een van richting veranderde pass van José Martínez lekker in de loop van Rondón viel. De spits, tegenwoordig uitkomend voor het Mexicaanse Pachuca, troefde Davies af en stuitte uit een lastige hoek op één van de absolute Copa América-uitblinkers: Maxime Crépeau.

De Canadese goalie zag vakgenoot Rafael Romo ver zijn doel uitkomen in een poging Canadees gevaar te verijdelen, maar leidde zo juist een enorme mogelijkheid voor David in. De felbegeerde spits van Lille OSC probeerde het vanaf ruim dertig meter, passeerde Romo, maar zag Jon Aramburu voor de doellijn redden. Daar bleef het niet bij, daar de verdediger van Real Sociedad in de rebound opnieuw een treffer voorkwam, ditmaal van Larin.

Lang hoefde Canada bepaald niet te treuren, want nog voor het kwartier pakten the Canucks de leiding. David sneed vanaf rechts naar binnen, legde af en bediende Shaffelburg, die van dichtbij de korte hoek trof: 0-1. Rondón had Venezuela al snel op gelijke hoogte kunnen brengen. Zijn kopbal, na uitstekend voorbereidend werk van Soltedo, vloog echter een dikke meter naast.

In het restant van de eerste helft waren de grootste mogelijkheden voor Canada. Zo gaf Larin uitstekend mee op David, die op zijn beurt Shaffelburg vond op de zestien. De middenvelder plaatste de bal richting de verre hoek, waar Romo met een fantastische save erger leed voor Venezuela voorkwam. De alom aanwezige Shaffelburg zette David niet veel later oog in oog met Romo, die tot zijn opluchting zag dat de Canadees gehaast naast schoot.

Na opnieuw uitstekend voorbereidend werk van Shaffelburg, en een klein beetje fortuin dat de bal via een verdediger precies goed viel, was Laryea de volgende die op het scorebord had kunnen verschijnen. Zijn poging met buitenkant rechts kon net niet worden binnengegleden door Larin en zag de bal bovendien net langs de voor Canada verkeerde kant van de paal schieten.

Canada maakte het zichzelf ook na rust onnodig lastig door grote kansen te laten liggen. Zo was het vlak na rust Larin die in alle vrijheid over schoot. Venezuela kwam qua veldspel goed mee met Canada, al ontbrak het lange tijd aan de echt grote kansen. Die zouden er wel komen in de tweede helft. Zo probeerde Bello het leer over Crépeau te plaatsen, maar de goalie reageerde op tijd en verwerkte de bal tot hoekschop.

Halverwege de tweede helft was het alsnog raak, en hoe. Een Canadese ingooi leverde niets op behalve een countermogelijkheid voor Venezuela. Rondón won het sprintduel van Moise Bombito, die bovendien werd weggezet. Rondón zag Crépeau te ver voor zijn doel staan en verschalkte de goalie met een lob, die via een stuit in het dak van het doel sloeg, tot euforie bij de fanatieke Venezolanen in Texas: 1-1.

In de slotfase was het andermaal Canada dat nadrukkelijk op de deur klopte. Zo plaatste Tanitoluwa Oluwaseyi de bal na uitstekend meegeven van David op het dak van het doel en werd de verrassende poging van Alistair Johnston in de korte hoek onschadelijk gemaakt door Romo. Er moesten strafschoppen aan te pas komen om een winnaar te bepalen. In de serie misten Yangel Herrera, Liam Millar, Jefferson Savarino en Stephen Eustáquio, waarna Crépeau de inzet van Wilker Ángel keerde. Koné schoot Canada vervolgens naar de laatste vier.

