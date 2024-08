Camiel Neghli schiet Sparta Rotterdam vlak voor tijd op schitterende wijze naar zege

Sparta Rotterdam heeft zaterdagavond op de valreep een overwinning geboekt op Willem II. Camiel Neghli tekende in de 89ste minuut op prachtige wijze voor de 1-2, en dat was ook de eindstand. Door de zege klimt Sparta over nummer negen Willem II heen naar de zevende plek in de Eredivisie.

De basiself van Willem II was ongewijzigd ten opzichte van de wedstrijd tegen Heracles Almelo (1-1) vorige week zondag. Sparta speelde diezelfde dag knap gelijk tegen Feyenoord (1-1), en mede daardoor besloot ook Jeroen Rijsdijk om geen wijzigingen door te voeren in zijn basiself.

In de eerste helft vielen er lange tijd weinig grote kansen te noteren. Na een half uur was Kyan Vaesen voor het eerst dicht bij de openingstreffer, maar Nick Olij bracht redding.

Even later was Vaesen opnieuw gevaarlijk. Deze keer schoot hij de bal in de handen van Olij, die vrijdag te horen kreeg dat hij tot de definitieve Oranje-selectie behoort voor de interlands tegen Bosnië & Herzegovina en Duitsland.

In de tweede helft gebeurde er een stuk meer in Tilburg. Pelle Clement kreeg de bal vlak na rust voor zijn voeten in het vijandelijke strafschopgebied, en schoot in de korte hoek raak: 0-1.

Na ruim een uur spelen leek Rick Meissen zelfs voor de 0-2 te tekenen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Aan de andere kant van het veld viel in de 84ste minuut wél een geldige treffer. Cisse Sandra schoot na een corner via een Sparta-verdediger raak: 1-1.

Toch was het Sparta dat er met de drie punten vandoor zou gaan. Vlak voor tijd kreeg Neghli de bal op de rand van het strafschopgebied aangespeeld, en hij punterde de bal in de kruising. Daarmee tekende hij voor de 1-2 eindstand.