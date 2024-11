Calvin Stengs geheimzinnig na terugkeer bij Feyenoord: 'Niet iets voor anderen om te weten'

Calvin Stengs is tevreden over zijn rentree voor Feyenoord. De aanvallende middenvelder keerde met een invalbeurt tegen sc Heerenveen (3-0 winst) terug van een slepende knieblessure, die hem sinds eind augustus aan de kant hield. "Ik ben blij om terug te zijn", zegt Stengs voor de camera van ESPN.

Stengs viel in de zestigste minuut in. "Het voelde goed, de knie is goed dus ik ben blij." De linkspoot scoorde direct na zijn entree bijna van grote afstand. "Ik twijfelde om binnenkant wreef hem erover heen te schieten, maar ik raak hem niet goed. Ik raak hem te veel met de buitenkant."

Stengs kijkt terug op een 'prima' invalbeurt. "Ik had een assist kunnen hebben op Igor (Paixão, red.)." De Braziliaan prikte de bal na een uitstekende steekpass van Stengs net naast. "Misschien had ik zelf ook nog een goal kunnen maken", blikt Stengs terug.

Stengs had sinds 25 augustus geen wedstrijd meer gespeeld. De aanvallende middenvelder zou een knie-operatie hebben ondergaan, maar wil dat niet bevestigen. "Ik ga er verder niet op in. Dat is niet voor iemand om te weten. Dat is voor mezelf en de medische staf. Dat eigenlijk. Ik luister goed naar de medische staf. We zullen alles in overleg moeten doen."

Hij is in elk geval blij om weer terug te zijn. "Geblesseerd zijn is nooit leuk. Je hebt altijd momenten dat je minder lekker in je sas zit. Ik stond er positief in. Ik wilde zo snel en goed mogelijk terugkomen."

Dinsdag speelt Feyenoord in de Champions League uit tegen Manchester City. "Dat is een mooie wedstrijd. Een wereldploeg. Voor iedereen is dat een mooi affiche. Daar wil je je mee meten."